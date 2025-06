Unterwegs mit Wolle Wolf – Hilchenbacher Spielplatzweg offiziell eröffnet

(wS/hi) Hilchenbach 04.06.2025 | Von Spielplatz zu Spielplatz, immer den Pfotenabdrücken nach: Seit Kurzem können Kinder und ihre Eltern den Spuren von Wolle Wolf folgen und die Spielplätze mitten in Hilchenbach erkunden.

Zur offiziellen Eröffnung hatte Susanne Träger als verantwortliche Mitarbeiterin der Touristik-Information jetzt Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunalpolitik und der Bezirksregierung Arnsberg sowie viele Kinder zum Ritterspielplatz eingeladen. Vor Ort waren auch Inga und Markus Völkel aus Hilchenbach, die die Idee ursprünglich im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes eingebracht hatten und sich jetzt über das Ergebnis freuen.

Vom Ritterspielplatz aus führt der Weg zum Marktplatz, wo sich die Kinder mit den von den Hilchenbacherinnen Edda und Nicole Weber angefertigten Booten an den Wasserspielen austoben können. Weiter geht es zur Gerichtswiese, von dort aus vorbei an einer kleinen Station mit Zugang zum Rothaarsteig über den Mehrgenerationen-Spielplatz hinter der Celenus-Klinik bis zum Minigolfplatz.

Auf dem Weg und den Spielplätzen selbst wurden im Zuge der Gestaltung des Weges auch einige neue Geräte aufgestellt, die Spaß machen und zur Bewegung einladen. „Mit den neuen Spielgeräten haben wir es geschafft, alle Altersgruppen und auch Menschen mit Mobilitätseinschränkung miteinzubeziehen“, weist Susanne Träger auf die neuen Möglichkeiten hin. „Das ist ein echtes Herzensprojekt.“

An den verschiedenen Stationen führen QR-Codes auf die von der Agentur Wilke family designte Website www.spielplatzweg.de. Dort erfahren die kleinen und großen Entdecker viel Wissenswertes über Hilchenbach. Immer mit dabei: Wolle Wolf. Den hat Lydia Huckenbeck aus Siegen in Anlehnung an das Wappentier der Stadt entwickelt und passend zu den Spielplätzen gezeichnet.

Der Spielplatzweg ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sowie des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Gemeinsam mit einigen Kindern enthüllt Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis die Infotafel auf dem Ritterspielplatz.

Die Spuren von Wolle Wolf führen die Kinder auf dem Spielplatzweg von Station zu Station.

Auf dem Marktplatz werden die Wolle-Wolf-Boote zu Wasser gelassen.

Große Freude über die Eröffnung des Spielplatzwegs bei (von links) Ideengeberin Inga Völkel, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Florian Gräf von Wilke family, Wolle-Wolf-Illustratorin Lydia Huckenbeck, Boot-Gestalterin Nicole Weber und Susanne Träger, die seitens der Stadt Hilchenbach die Planung und Organisation übernommen hat.

.

