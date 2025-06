Ausstellung „50 Jahre – 50 Bilder“ im Kreishaus eröffnet – Auftakt für neuen Bildband über Siegen-Wittgenstein

(wS/si) Siegen 02.06.2025 | Mit der Eröffnung der Ausstellung „50 Jahre – 50 Bilder“ im Foyer des Kreishauses hat der Kreis Siegen-Wittgenstein einen weiteren Höhepunkt seines Jubiläumsjahres gesetzt. Die Fotoausstellung zeigt eindrucksvolle Motive aus allen elf Kommunen des Kreises und gibt einen ersten Einblick in den neuen Siegen-Wittgenstein-Bildband, der zu Pfingsten 2026 erscheint.

Landrat Andreas Müller betonte bei der Eröffnung die emotionale Kraft der Bilder: „Diese Ausstellung zeigt uns, was wir an unserer Heimat lieben. Sie schärft den Blick für das Besondere, ohne das Vertraute aus dem Blick zu verlieren – und das mit einer Liebe zum Detail, die man auf jeder Aufnahme spürt.“

Hinter dem Projekt steht der Fotograf Felix Höfer, der für seine Arbeit als Instagram-Blogger (baublog.siegen) bekannt wurde und gemeinsam mit Max Wiesenbach in den vergangenen Jahren mit großer Geduld und viel Gespür den Bildband vorbereitet hat. Dabei sind spektakuläre Drohnenaufnahmen, Panoramen und Detailaufnahmen aus dem ganzen Kreisgebiet zu jeder Tages- und Jahreszeit entstanden: „Ich wollte zeigen, wie vielfältig, überraschend und detailreich unsere Region ist – jenseits der bekannten Perspektiven. Es geht um echte Heimatbilder, nicht um Postkartenmotive“, so Felix Höfer.

Der Bildband entsteht in Zusammenarbeit von Kreisverwaltung und Heimatbund und wird exklusiv in den Filialen der Volksbank in Südwestfalen erhältlich sein, die die Produktion maßgeblich unterstützt hat. Der Vorverkauf hat mit der Ausstellung begonnen – zum Vorzugspreis von 67,50 Euro bis Pfingsten 2026. Im Kreishaus in Siegen liegen hierfür Bestellkarten aus. Eine Vorbestellung ist aber auch online unter www.siegen-wittgenstein.de/bildband möglich.

Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Juli im Kreishaus zu sehen – auch am Tag der offenen Tür am 5. Juli. Führungen mit Felix Höfer finden am 18. und 26. Juni statt, eine Anmeldung ist über die Kreis-VHS unter www.vhs.siegen-wittgenstein.de möglich.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein

