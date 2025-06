Brand im Zentrallager der Firma Expert Klein – Rund 60 Nachwuchsbrandbekämpfer der Burbacher Jugendfeuerwehren zeigen ihr Können

(wS/fw) Burbach 16.06.2025 | Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am vergangenen Freitag die diesjährige Großübung der acht Jugendfeuerwehren der Gemeinde Burbach statt.m Gemeindejugendfeuerwehrwart Pascal Sahm, der auch der Einsatzleiter bei dieser Übung war, und Burbachs Jugendfeuerwehrwart Simon Böcking hatten sich ein spannendes und

interessantes Szenario am Zentrallager der Firma Expert Klein in Burbach ausgedacht. Doch was war geschehen?

Am Freitag, kurz vor Feierabend, erfasste ein PKW einen Mitarbeiter der Firma auf der Freifläche vor der Halle. Hierbei kollidierte der PKW mit der auf dem Gelände befindlichen Trafostation, so dass es zu mehreren Kurzschlüssen kam und eine Unterverteilung im linken Bereich der Halle sowie eine angrenzende Garage in Brand gerieten. Schnell griff das Feuer auch auf die Außenfassade der Halle über. Durch den dichten Brandrauch war mehreren Mitarbeitern der Fluchtweg ins Freie abgeschnitten.

Kurz nach Beginn der Übung trafen nach und nach die teilnehmenden Jugendfeuerwehren am Übungsobjekt ein. Hier galt es, die vorgefundenen Lage in den Griff zu bekommen.

Während sich die ersten Nachwuchsflorianer um die Rettung des durch den PKW verletzten Mitarbeiters kümmerten, begannen andere bereits mit der Menschenrettung und der Brandbekämpfung in der Garage und in der Halle. Ein Mitarbeiter war auf das Vordach der Halle geflüchtet und wurde mit der Drehleiter von dort aus gerettet. Anschließend unterstützte die Drehleiter mit ihrem Wenderohr – einem Wasserwerfer, der am Korb der Drehleiter befestigt ist – die Brandbekämpfung. Währenddessen wurden die Geretteten an der auf einem nahen Parkplatz eingerichteten Verletztensammelstelle versorgt und bis zur Übergabe an den Rettungsdienst betreut.

Trotz oder gerade wegen der hochsommerlichen Temperaturen hatten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Übungsobjekt eingefunden, um das Geschehen zu verfolgen. Unter ihnen waren auch der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach, Gemeindebrandinspektor Thorsten Schneider und seine Stellvertreter Tobias Schmidt und Benjamin Scholl, sowie die Kreisjugendfeuerwehrwartin Katja Hartmann. Alle zeigten sich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der jungen Brandschützer. Und auch eine Abkühlung einiger Mitwirkender und Zuschauer gegen Ende der Übung aus den zahlreichen Strahlrohren sorgte für etwas Erleichterung bei den hohen Temperaturen.

Nach getaner Arbeit trafen sich alle am Feuerwehrgerätehaus um sich bei einem Essen und kühlen Getränken zu stärken. Gemeindejugendfeuerwehrwart Pascal Sahm hatte noch eine kleine Überraschung parat. So fuhr während des gemeinsamen Essens ein Eiswagen vor und zum Nachtisch gab es für alle noch ein Eis.

Bericht: Lutz Schäfer, Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Burbach – Fotos: Lutz Schäfer, Pascal Sahm

.

