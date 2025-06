Die SGV-Abt. Buschhütten e.V. lädt zum Schnupperwandertag ein

(wS/sgv) Kreuztal 16.05.2025 | Schaut doch mal bei uns vorbei und „schnuppert“ rein beim SGV in Buschhütten! So ist das Motto für den 29.06.2025. Dort lädt die SGV-Abteilung Buschhütten e.V. zum erstmaligen Schnupperwandertag ein.

Wer eine neue Herausforderung sucht oder aber gerne mit der ganzen Familie laufen möchte, neue Kontakte knüpfen will und in der Gruppe gemeinsam die Natur erkunden und erleben möchte, ist herzlich eingeladen, ob als Gast oder Mitglied des SGVs. Treffpunkt ist am 29.06.2025 um 10:00 Uhr am Wanderparkplatz Mattenbachtal (Friedhof Buschhütten).

Es werden verschiedene geführte Wanderungen mit einer Gehzeit von einer bis vier Stunden angeboten. Die angebotenen Wanderungen sind auch für Familien mit Kindern geeignet. Grundsätzlich ist dem Anlass und Witterungsverhältnissen entsprechend passende Kleidung und Schuhwerk zu tragen. Ergänzend ist eigenverantwortlich für eine ausreichende Getränkeversorgung zu sorgen.

Im Anschluss an die jeweiligen Wanderungen besteht die Möglichkeit zu einem gemütlichen Beisammensein an der SGV-Hütte im Mattenbachtal. Im Angebot stehen Kaltgetränke, Grillgut, Kaffee und frisch gebackene Haubergwaffeln. Seid dabei! Wir freuen uns auf rege Beteiligung.

Ergänzende Informationen und Hinweise können auf der vereinseigenen Homepage unter www.sgv-buschhütten.de aufgerufen werden.

.

