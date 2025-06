Einbruch in Kreuztaler Firmengebäude – Bargeld entwendet – Kripo bittet Zeugen um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal 02.06.2025 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (31.05.2025) sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Marburger Straße in Kreuztal-Kredenbach eingedrungen.

Die Täter verschafften sich gegen 02:50 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!