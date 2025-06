Erfolgreicher Saisonauftakt für das EJOT Team TV Buschhütten

(wS/ej) Kreuztal / Bonn 10.06.2025 | Am vergangenen Wochenende startete das EJOT Team TV Buschhütten in die neue Saison der Seniorenliga. Mit dem Wettkampf beim Bonn Triathlon setzte die Mannschaft ein deutliches Ausrufezeichen.

Die Wettervorhersage ließ Schlimmes erwarten: Regen, Kälte und starker Wind. Am Wettkampftag präsentierte sich das Wetter jedoch besser als angekündigt – die Bedingungen blieben jedoch anspruchsvoll. Beim Schwimmen im Rhein sorgten vorbeifahrende Schiffe und starker Gegenwind für unangenehm hohe Wellen. Die Radstrecke war hügelig und sehr windig, und auch beim Laufen mussten die Athleten mit heftigem Gegenwind kämpfen.

Daniel Knoepke sicherte sich mit der schnellsten Schwimmzeit des Tages Platz 4. Marco Göckus kam auf Platz 9, gefolgt von Rainer Nagel auf Platz 11 in das Ziel. Etwas später folgte Karsten Weigel auf Platz 23.

In der Teamwertung erreichten das EJOT Team TV Buschhütten einen starken zweiten Platz, punktgleich mit dem erstplatzierten Team TVG Netphen. Lediglich die bessere Einzelplatzierung gab hier den Ausschlag für die Podiumsreihenfolge. Auf Rang drei folgte das Team des PSV Bonn.

Die Senioren (Seniorenliga) des EJOT Team TV Buschhütten gingen am 08.06.2025 in Bonn an den Start.

Die Mannschaft konnte in ihrem ersten Saisonrennen den zweiten Platz erreichen (Punktgleich mit dem Erstplatzierten Team).

Foto: Ejot-Team

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!