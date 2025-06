Vom Krönchenblick bis zur Bobbycar-Rallye – Siegens Rathaus wird erlebbar! Spannende Führungen, spielerisches Lernen und jede Menge Mitmachaktionen für Groß und Klein

(wS/si) Siegen 10.06.2025 | Nach dem großen Erfolg im Vorjahr mit rund 1.000 Besucherinnen und Besuchern lädt die Stadtverwaltung Siegen am Sonntag, 15. Juni 2025, erneut zu einem „Tag des offenen Rathauses (TOR)“ ein. Bürgermeister Steffen Mues wird den bunten Aktions- und Familientag im und rund um das Rathaus Siegen um 11.00 Uhr auf der Bühne am Marktplatz eröffnen. Bis 16.00 Uhr werden die Dienstleistungen und Serviceangebote der Stadtverwaltung Siegen vorgestellt und beworben, und das auf unterhaltsame und mitunter spielerische Art und Weise. Bestes – und augenfälligstes – Beispiel ist ein lebensgroßes Memory zu verschiedenen Projekten der Stadtentwicklung, die verblüffende „Vorher-Nachher-Effekte“ aufzeigen. Besondere Blicke auf die Stadt und das Rathaus verspricht zudem die Führung „Krönchenblick“ (12.00 und 14.00 Uhr, Anmeldung am Empfang des Rathauses): hier geht es auf den Turm der Nikolaikirche, das Wahrzeichen Siegens.

Der „Tag des offenen Rathauses“ sei auch eine gute Gelegenheit, für die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin zu werben, sagt Bürgermeister Steffen Mues, denn: „Wir suchen in vielen Bereichen Nachwuchskräfte, nicht nur Verwaltungsfachangestellte, sondern auch Ingenieure, Fachkräfte im sozialen Bereich oder auch handwerklich ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Die Bandbreite der Tätigkeiten bei der Stadtverwaltung Siegen umfasst insgesamt 25 Ausbildungsberufe und elf Berufsfelder. Unter dem Titel „Vorurteil versus Realität“ kann ein erster Arbeitstag in einer „verstaubten Amtsstube“ mit einer Schatzsuche nachgespielt werden; für Fragen stehen die Ausbildungsverantwortlichen der Stadtverwaltung Rede und Antwort.

Ein Rundgang, der um 11.30 Uhr, 13.00 Uhr und 14.30 Uhr (Anmeldung am Empfang des Rathauses) angeboten wird, stellt das Rathaus vor und führt dabei auch durch „Geheimtüren und verborgene Winkel“ in dem alten Gemäuer. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde das Rathaus im Jahre 1303, es existiert aber schon deutlich länger. Nicht minder spannend sind der Blick in das Goldene Buch der Stadt Siegen mit vielen prominenten Einträgen und der Vortrag des Bürgermeisters über sein schönstes „Dienst-Accessoire“, die Goldene Amtskette (13.00 Uhr). Zur Erinnerung an diesen Tag dürfen im Büro des Stadtoberhauptes „ganz offiziell“ Selfies mit dem Bürgermeister gemacht werden – hierzu steht eine Foto-Box bereit; ein Autogramm gibt es auf Wunsch dazu. Das Team des Bürgermeisters informiert außerdem über die Themen Ehrenamt, Ratsarbeit, Kommunalwahlen und Smart City, bietet ein Glücksrad an und zum Ausprobieren eine neue Spiele-App zur Geschichte Siegens („Lambert und Laurin“). Zudem kann am Kornmarkt auch wieder in „des Bürgermeisters Kutsche“, sprich dem Dienstwagen, Platz genommen werden.

Passend zur Großstadtwerdung vor 50 Jahren mit der Zusammenlegung der Ämter Alt-Siegen, Hüttental und Eiserfeld am 1. Januar 1975 zur Stadt Siegen hat die Stadtentwicklung einen informativen Zeitstrahl im Rahmen einer kleinen Ausstellung vorbereitet; die Rechtsabteilung fragt die älteren Besucher: „Bist du Kommunal-Experte?“ und erklärt anhand eines kleinen Büchleins für Kinder (das kostenlos mitgenommen werden kann): „Was macht meine Gemeinde?“. Unter dem Motto „Mitmachen und aktiv werden!“ warten jede Menge Spielstationen auf Kinder, Tattoos und Kinderschminken sowie eine Rathaus-Rallye. Aktiv werden können die jungen Rathaus-Besucher auch bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr; sie kommt mit der großem Drehleiter und einem Infomobil.

Fragen rund um Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit beantwortet der zuständige Beigeordnete, Stadtrat Arne Fries, am Info-Bulli des Siegener Ordnungsamtes am Kornmarkt. Hier gibt es auch wieder die beliebte „Bobbycar-Blitzer-Aktion“ mit echtem „Knöllchen“.

Ebenfalls mit einem Stand vertreten sind die Wirtschaftsförderung, die eine Darts-Challenge mit attraktiven Preisen vorbereitet hat, und KulturSiegen mit einer Buttons-Maschine, einem farbenprächtigen Walk-Act und einer Rabattcode-Aktion für das Spiegelzelt im September.

Die Vermessungsabteilung zeigt alte Gerätschaften, der Entsorgungsbetrieb (ESi) neueste Fahrzeuge und die Fairtrade-Stadt Siegen fair gehandelte Produkte, die man zum Teil auch probieren kann (Schoko-Tasting). Die Umweltabteilung präsentiert das Modell „Schwammstadt mit Grünflächen – versiegelte Stadt“ und informiert über die Aktion Siegener Blütenzauber und hält die entsprechenden Samentütchen kostenlos bereit.

Abgerundet wird das vielfältige Aktions- und Informationsprogramm durch Tanzvorführungen der Kindertanzgruppe und der Funkengarde des Käner Karnevals Clubs. Dazu gibt es Rock und Pop mit dem Siegener Duo Jörg Schenk und Stephanie Nix sowie den „TOR-Talk“ mit Gästen aus der Stadtverwaltung auf der Bühne am Marktplatz. Zu Pausen mit Imbiss und kühlen Getränken lädt der Bier- und Brausegarten auf dem Marktplatz ein.

Als Besonderheit kann schließlich das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss an diesem Tag bei freiem Eintritt besichtigt werden. Ebenfalls die Türen geöffnet haben die Städtische Galerie im Haus Seel mit der Ausstellung „Peles-Duo“ und die Tourist-Info am Kornmarkt.

Foto: Stadt Siegen

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!