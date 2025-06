Gleich zweimal in eine Pizzeria: Bei Einbruch Bargeld entwendet

(wS/ots) Siegen 12.06.2025 | In den vergangenen Tagen sind unbekannte Täter gleich zweimal in eine Pizzeria in Siegen-Seelbach eingebrochen.

Am Mittwochmorgen (11.06.2025) wurde die Polizei zu dem Restaurant an der Freudenberger Straße gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass Unbekannte in der Nacht zuvor in die Pizzeria eingebrochen sind und Bargeld entwendet haben. Sie verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Einkaufscenter, bevor sie die Räumlichkeiten der Pizzeria betraten. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort gab die Eigentümerin an, dass es bereits am 7. Juni zu einem Einbruch gekommen ist, bei dem ebenfalls Bargeld entwendet wurde.

Die genauen Hintergründe beider Taten sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

