Unbekannte brechen in Garage ein und entwenden hochwertiges Rennrad – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 12.06.2025 | I n der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.06.2025) ist es zu einem Einbruch in eine Garage in der Bubergstraße in Trupbach gekommen.

Der oder die unbekannten Täter hebelten die Garage auf. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten sie ein hochwertiges Rennrad, eine Bohrmaschine und einen Motor von einem Mofa. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 12 000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!