Kreativer Nachwuchs glänzt: Volksbank zeichnet junge Künstler aus dem Siegerland aus

(wS/vo) Siegen 12.06.2025 | ─ „Echt digital“ lautet das Motto des 55. Jugendwettbewerbs jugend creativ.

Seit mehreren Jahrzehnten organisiert die Volksbank in Südwestfalen die Teilnahme der Siegener Schulen und fördert damit die Auseinandersetzung der jungen Menschen mit den gesellschaftlichen Fragestellungen, die der Wettbewerb aufwirft. Mit Erfolg, denn auch in diesem Jahr setzten sich die heimischen Schülerinnen und Schüler mit ihren künstlerischen Darstellungen des Themas gegen die deutschlandweite Konkurrenz durch. Gestern fand die Siegerehrung im Haus Patmos in Geisweid statt.

„In Zeiten von künstlicher Intelligenz ist es von enormer Bedeutung, dass sich Jugendliche mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Das gilt zwar für alle Generationen, aber die Schülerinnen und Schüler von heute wachsen bereits damit auf. Daher ist es so wichtig, dass sie Dinge hinterfragen und lernen, bewusst und zielführend damit umzugehen. Die Bilder, die uns erreicht haben, zeigen eindrucksvoll, wie tiefgründig sie sich mit dem Thema beschäftigt haben“, sagte Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann bei der Siegerehrung. Die Genossenschaftsbank ist jahrzehntelanger Ausrichter des Jugendmalwettbewerbs für unsere Region. 30 Schulen nahmen über die Volksbank in Südwestfalen an der 55. Ausgabe des Wettbewerbs zum Thema „Echt digital“ teil. Jedes Jahr legt der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken den Fokus auf ein gesellschaftlich relevantes Thema. So beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler auf künstlerische Weise mit aktuellen Fragestellungen unseres Alltags.

Schulamtsdirektor Peter Sziburies gratulierte den jungen Kunstschaffenden zur ihrer erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb. „Es freut mich zu sehen, dass der jugend creativ-Wettbewerb auch im 55. Jahr die Schülerinnen und Schüler dafür begeistert, sich künstlerisch mit einem so wichtigen gesellschaftlichen Thema zu beschäftigen. Hier sind großartige Ideen zum Thema Digitalisierung entstanden“, erklärte Sziburies.

Deutschlandweit beteiligten sich mehr als 230.000 Kinder und Jugendliche am diesjährigen Wettbewerb.

Gewinner aus dem Siegerland

Bereits auf Orts- und Landesebene gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Die Bundessiegerinnen und Bundessieger dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Sie nehmen Anfang August 2025 an der exklusiven jugend creativ-Bundespreisträgerakademie in Neukirchen in Bayern teil, wo sich eine Woche lang alles um Kunst, Kreativität und natürlich auch um Digitalisierung dreht.

Für die Ortsjury war es keine leichte Aufgabe, aus den zahlreichen Arbeiten die Siegerinnen und Sieger zu küren.

Die Erstplatzierten im Überblick:

Klasse 1: Florian von der Grundschule Jung-Stilling

Klasse 2: Linus von der Grundschule Jung-Stilling

Klasse 3: Johanna von der St. Martin Grundschule

Klasse 4: Tobias von der Sonnenhangschule / 4. Platz auf Landesebene

Klasse 5: Ceylin von der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein / 4. Platz auf Landes- & Bundesebene

Klasse 6: Finja vom Gymnasium Wilnsdorf & Emma vom Städtischen Gymnasium Kreuztal

Klasse 7: Sara vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium

Klasse 8: Kseniya vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium

Klasse 9: Amelie vom Gymnasium Wilnsdorf

Klasse 10: Diana vom Städtischen Gymnasium Kreuztal

Klasse 11: Lizane vom Städtischen Gymnasium Kreuztal

Klasse 12: Ilayda vom Peter-Paul-Rubens Gymnasium

Darüber hinaus übergab Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 8.000 Euro an Schulamtsdirektor Peter Sziburies. Das Geld kommt den Schülerinnen und Schülern aller teilnehmenden Schulen zugute.

Nächste Wettbewerbsrunde zum Thema Meere und Ozeane

Im Oktober 2025 startet der Internationale Jugendwettbewerb jugend creativ mit dem Thema „Meere und Ozeane“ in die 56. Runde.

Zum Wettbewerb:

Seit 1970 veranstalten die Volksbanken und Raiffeisenbanken den Internationalen Jugendwettbewerb jugend creativ. Er ist der größte Jugendwettbewerb der Welt mit einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Heute findet der Wettbewerb in Deutschland, Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und in der Schweiz statt. Beteiligen können sich Kinder und Jugendliche in drei Altersgruppen ab der 1.bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis 20 Jahre, die nicht mehr zu Schule gehen. Schirmherr beim diesjährigen 55. Internationalen Jugendwettbewerb jugend creativ ist Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz a.D.

