Sommerprogramm in der Stadtbücherei Hilchenbach

Im Rahmen des Hilchenbacher Musikfests findet in der Wilhelmsburg von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juni, der nächste Bücherflohmarkt der Stadtbücherei statt.

Die Mitarbeiterinnen haben dafür Bücher, DVDs, CDs und Zeitungen aussortiert.

Am Freitag sind die Bücherei sowie der Flohmarkt von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Am Samstag können Besucherinnen und Besucher den Flohmarkt von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 12:00 bis 18:00 Uhr besuchen.

Die Rote Wand im Juli präsentiert: Outdoor aktiv

Sommerzeit ist Urlaubszeit, doch Reisen kann schnell teuer werden. Aber keine Sorge, es gibt attraktive Alternativen: Das Team der Stadtbücherei Hilchenbach macht es sich im Juli zur Aufgabe, den Sommer zu retten. Die aktuelle Auswahl an der Roten Wand zeigt, wie Urlaub auch mit kleinem Budget zum Erlebnis werden kann.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Entdeckungsreise durch Deutschland? Dank des Deutschlandtickets lassen sich viele schöne Orte bequem und günstig mit dem Zug erreichen – ganz ohne teuren Flug oder stundenlange Autofahrt. Menschen mit Fernweh bietet der Jakobsweg nicht nur spirituelle Erfahrungen, sondern auch kostengünstige Reisemöglichkeiten in beeindruckender Natur.

Ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad: Viele spannende Ziele liegen oft näher, als man denkt, und zahlreiche Wander- und Radrouten warten darauf, erkundet zu werden.

„Kommen Sie vorbei, stöbern Sie in unseren Empfehlungen. Das Team der Stadtbücherei freut sich auf Ihren Besuch und berät Sie gerne persönlich“, laden die Mitarbeiterinnen die Leserinnen und Leser ein.

Vorlesestunde am Freitag, 11. Juli

Die nächste Vorlesestunde in der Stadtbücherei Hilchenbach findet am Freitag, 11. Juli, ab 15:30 Uhr mit Vorlesepatin Manuela Brüne statt. Gemeinsam begleiten die Zuhörerinnen und Zuhörer Leo Lausemaus beim Schwimmen lernen. Anschließend können die Kinder etwas zum Thema Passendes basteln. Um Anmeldung vorab wird gebeten per E-Mail an buecherei@hilchenbach.de oder unter der Telefonnummer 02733/288-264.



