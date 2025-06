Fabian Fuchs als bester Konstruktionsmechaniker ausgezeichnet – Otto stellt besten Auszubildenden der TGA-Branche

(wS/ot) Bad Berleburg 12.06.2025 | Fabian Fuchs, Mitarbeiter bei Otto Building Technologies, wurde vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA) als bester

Konstruktionsmechaniker der Fachrichtung Feinblechbautechnik des Prüfungsjahrgangs 2024 ausgezeichnet. Die Ehrung fand Anfang Mai im Rahmen der Jahrestagung des Verbands in der Motorworld in Böblingen statt. Begleitet wurde er dabei von Bereichsleiter Achim Friedrich, denn auch das Unternehmen erhielt eine Auszeichnung für seine hervorragende betriebliche Ausbildungsleistung.

Für Otto ist die Auszeichnung nicht nur Anerkennung, sondern auch Bestätigung des Ausbildungskonzepts. „Fabian ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir bei Otto die Entwicklung unserer Auszubildenden aktiv begleiten und mit ihnen gemeinsam gestalten. In individuellen Entwicklungsgesprächen legen wir gemeinsam fest, wo der berufliche Weg hingehen soll – je nach Talent, Interesse und Perspektive“, so Lisa Horlitz, Personalleiterin bei Otto Building Technologies.

Fabian Fuchs ist bereits den nächsten Schritt gegangen: Er arbeitet heute als Projektsachbearbeiter im Bereich Reinraumtechnik in der Niederlassung Marburg und absolviert berufsbegleitend eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker. Langfristig strebt er eine Position in der Projektleitung an – Otto begleitet ihn dabei aktiv auf seinem Weg.

Über seine Ausbildungszeit bei Otto sagt Fabian Fuchs: „Ich wusste schon früh, dass ich eine Ausbildung im Metallbereich machen wollte. Bei Otto konnte ich in viele Bereiche reinschauen, ständig Neues lernen – und hatte immer Kollegen an meiner Seite, die mich unterstützt haben.“

Wer ebenfalls mit einer fundierten Ausbildung bei Otto durchstarten möchte, hat jetzt noch die Chance. Für August 2025 ist im Stammhaus in Bad Berleburg noch ein Ausbildungsplatz als Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Feinblechbautechnik (m/w/d) frei. In der praxisnahen Ausbildung lernen die Auszubildenden, Bleche passgenau zu Kanalteilen für komplexe Lüftungssysteme zu formen – oft nach individuellen Kundenwünschen. Neben handwerklichem Geschick und technischem Interesse sind Teamfähigkeit und Sorgfalt gefragt. Weitere Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten finden sich auf der Website des Unternehmens unter www.ottoindustries.com.



Achim Friedrich (Bereichsleiter Fertigung Otto), Frank Ernst (BTGA-Hauptgeschäftsführer), Fabian Fuchs (ausgezeichneter Auszubildender Otto), Andreas Neyen (Vorsitzender Berufsbildungsausschuss) und Jan Opländer (BTGA-Präsident) bei der feierlichen Preisverleihung. Foto: ja / BTGA e.V.

Über Otto Building Technologies:

Die Otto Building Technologies GmbH zählt zu den führenden Fachunternehmen für gebäudetechnischen Anlagenbau in Deutschland und blickt auf eine über 50-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Berleburg-Schwarzenau wurde 1967 durch Hartmut Otto senior als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Heute unterhält Otto mit dem Hauptsitz in Bad Berleburg 15 Standorte im Bundesgebiet sowie eine Tochtergesellschaft in Polen. Otto stattet Einkaufszentren, Krankenhäuser, Bürogebäude, industrielle Infrastrukturen und Forschungseinrichtungen mit seinen Anlagensystemen und technischen Lösungen aus und betreut Kunden aus Industrie, Gewerbe, Handel und der öffentlichen Hand. Der Anlagenbauer beschäftigt 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 160 in Bad Berleburg-Schwarzenau.

Seit Anfang 2019 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaft der ENGIE Deutschland.

.

