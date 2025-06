Westenergie und Heimatverein Wiederstein stellen Waldsofa am Luisenpfad auf

(wS/we) Neunkirchen 12.06.2025 | Ein neues Waldsofa ziert den Luisenpfad. Im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort erhielt der Heimat- und Verschönerungsverein Wiederstein e. V. eine finanzielle Förderung, um das Waldsofa für Wandernde aufzustellen. Projektpatin war Westenergie-Mitarbeiterin Franziska Mirr, die durch ihren Kollegen Patrick Plate vertreten wurde.

Der Erlebnisweg Luisenpfad ist ein LEADER Projekt des Heimat- und Verschönerungsverein Wiederstein e.V. in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neunkirchen. Mit LEADER fördert die Europäische Union Projekte, die unter anderem die Lebensqualität in ländlichen Räumen verbessern sollen. Der rund 2,4 Kilometer lange Weg schlängelt sich vom Wanderparkplatz Wiederstein idyllisch hoch bis zum Baumschulgarten.

Westenergie-Mitarbeiter Patrick Plate zeigte sich beeindruckt vom Luisenpfad: „Der Wanderweg bietet kleinen und großen Gästen eine Bandbreite an Erlebnissen. Entlang des Weges finden sich neben Holzorgel, Klangtrichter, Kletterseil, Fühlstation, Fernrohr und Basketballkorb auch Wissenswertes zu Wanderfalken und Ameisen. Auch die verschiedenen heimischen Baumarten laden an der Station „Holzarten erkunden“ zum Ertasten ein.“

Ralf Eibach, Erster Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins Wiederstein e. V., freute sich über die neue Attraktion am Luisenpfad und erklärte: „Wir haben das Waldsofa an der höchsten Stelle des Erlebnisweges aufgestellt. So können sich Besuchende und Wandernde nach der Anstrengung auf ein Highlight freuen und die Aussicht auf den Ortsteil Wiederstein genießen.“ Es muss aber nicht alles zu Fuß zurückgelegt werden: Der Baumschulgarten mit viel Wissenswertem zum Thema Bäumen und einem Barfußpfad können auch mit dem Auto erreicht werden.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten in den letzten 20 Jahren rund 12.000 ehrenamtliche Projekte in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen realisiert werden.

Vorstandmitglied Klaus Gelber (l.), Erster Vorsitzender Ralf Eibach (m.) und Westenergie-Mitarbeiter Patrick Plate (r.) am neu aufgestellten Waldsofa am Luisenpfad in Neunkirchen. (Foto: Steffen Ziegler)

