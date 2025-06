Kredenbacher Sommersause 2025: Ein Fest für Jung und Alt am 13. und 14. Juni

(wS/red) Kreuztal – Kredenbach 13.06.2025 | Kredenbach lädt am 13. und 14. Juni zur diesjährigen Kredenbacher Sommersause 2025 ein. Das Sportplatz Kredenbach verwandelt sich an diesem Wochenende in einen Treffpunkt für Sportbegeisterte und Familien und verspricht ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Vielfältiges Programm am Freitag, 13. Juni: Der erste Tag der Sommersause beginnt am Freitag, 13. Juni, um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Altherren Turnier, bei dem erfahrene Spieler ihr Können unter Beweis stellen können, sowie „Wikinger Schach“ für alle, die eine strategische Herausforderung suchen.

Aktionsreicher Samstag, 14. Juni: Der Samstag, 14. Juni, startet bereits um 10 Uhr und hält eine Fülle von Aktivitäten bereit. Für die jüngeren Besucher gibt es „Jugendspiele“, während der „SKM Sponsoren Cup“ und der „TKL Beach Cup“ spannende Wettbewerbe für alle Sportfans bieten. Wer es etwas entspannter mag, kann sein Geschick beim „Cornhole Turnier“ testen. Ein besonderes Highlight für die kleinen Gäste ist die „Hüpfburg“, die sicherlich für viel Freude sorgen wird.

Kulinarisches und musikalische Unterhaltung an beiden Tagen: An beiden Tagen der Kredenbacher Sommersause ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ein „Rondell“ lädt zum Verweilen ein und bietet eine Auswahl an Speisen und Getränken. Musikalische Unterhaltung sorgt für eine ausgelassene Stimmung.

Die Kredenbacher Sommersause 2025 verspricht ein Wochenende voller Spaß, Sport und Gemeinschaft zu werden und lädt alle Bewohner und Besucher herzlich ein, dabei zu sein.

