Die Adresse für gute Musik: VIVA SALTARE – Neue Musikkneipe in Weidenau bringt frischen Sound ins Siegerland

(wS/red) Siegen 13.06.2025 | Weidenau, Weidenauer Straße 187 – wer kennt ihn nicht, den Weidenauer Bahnhof, den Busbahnhof oder das ehemalige Hotel Oderbein? Doch was hier jetzt auf ganz neue Weise wieder zum Leben erwacht, begeistert auf ganzer Linie: VIVA SALTARE – die brandneue Musikkneipe, die mit Herzblut, Musik und Leidenschaft das Siegerland zum Erleben erweckt!

💥 Freitag & Samstag: Genießen bis in die Morgenstunden!

Freitags ab 19 Uhr bis tief in die Nacht um 3 Uhr, und auch samstags: Die Türen von Viva Saltare öffnen sich für alle Musikliebhaber aller Richtungen, Nachtschwärmer, Feierfreudige, Durstige, Tanzende, Zuhörende, neue Gesichter und gute Freunde. In Planung sind auch weitere Öffnungstage.

In frisch renovierten, mit Liebe gestalteten Räumen trifft gemütlicher Kneipencharme auf moderne Lichttechnik, gute Akustik und das, was man sich fürs Wochenende wünscht: Beste Musik, gute Drinks und echte Begegnungen.

🍻 Große Auswahl – faire Preise – geniales System

Ob Erzquell Pils, Landbier, Alt, ein kühles Weizen, spritziger Radler, Malzbier, Cola, Sprite, Schweppes, Espresso, oder einfach ein duftender Tee – hier wird jeder fündig. Für die Feierlustigen stehen Wodka, Rum, Gin, Whisky, Jägermeister, Sambuca, Baileys, Ramazotti, Alaretto, kreative Longdrinks und Säfte bereit.

Das Besondere? Beim Eintritt erwirbt man eine Verzehrkarte über 10 €, 20 € oder 30 € – und was davon nicht verzehrt wird, bekommt man am Ende in bar zurück! Kein lästiges Kleingeldzählen an der Theke, kein Stress beim Raus- und Reingehen. Einfach fair, einfach entspannt.

🎵 Musik, Licht, Billard – einfach mal abschalten!

Und das Beste: Billardspielen ist kostenlos!

Hier gilt der Spaß-Slogan:

👉 „Der Verlierer geht trinken – der Gewinner bleibt!“ 🍻

Auch Dartspielen ist möglich – wer eine ruhige Hand hat, kann hier ebenso punkten. Ob im Team oder spontan mit neuen Bekanntschaften: Freude, Spiel und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt.

📍 Perfekte Lage – beste Erreichbarkeit

Der Eingang befindet sich direkt neben dem beliebten Schnellrestaurant „Hallo Memo“ – also kaum zu verfehlen! Und auch für Autofahrer ist gesorgt: Kostenlose Parkplätze gibt es direkt in unmittelbarer Nähe.

„Wer unter der Woche einen besonderen Anlass feiern möchte, kann das Viva Saltare für private Veranstaltungen und Events mieten. Ob Hochzeit, Abifeier, Studentenparty, Geburtstag, Vereinsfeier, Klassentreffen oder Firmenparty – wir bieten den passenden Rahmen“.

📞 Kontakt & Reservierung

Für Fragen, Reservierungen oder einfach ein nettes Gespräch steht Betreiber H. Yildirmaz unter der Telefonnummer 0163 – 7777 882 jederzeit bereit.

Unsere wirSiegen.de-Redaktion war schon vor Ort. Wir haben die Location unter die Lupe genommen, die liebevoll gestalteten Räume, die Gastfreundschaft und die gute Atmosphäre erlebt – und sagen begeistert:

Eine tolle Bereicherung für das Siegerland!

Hier steckt Herz drin, hier lohnt sich jeder Besuch.

Also: Let’s Saltare! 🎉

Freitag oder Samstag – komm vorbei, tanz, lach, genieß – VIVA SALTARE wartet auf dich!

Sotto & Inhaber H. Yildirmaz

Großzügiger Gästebereich auf über 150m² – Ein Ort zum Wohlfühlen.

Viva Saltare – Musikkneipe

Weidenauer Str. 187

57076 Siegen-Weidenau