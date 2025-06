Albtraum in der Nacht: Seniorin (75) im Bett von Einbrecher-Trio überfallen!

(wS/ots) Mudersbach-Niederschelderhütte 16.06.2025 | Am Freitag, dem 13.06.2025, verschafften sich drei maskierte, bislang unbekannte Täter, gegen 03:10 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus der alleinstehenden 75-jährigen Geschädigten in der Josefstraße in Niederschelderhütte.

Sie überraschten diese im Schlaf und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Während ein Täter die Frau im Bett festhielt und mit einer Taschenlampe blendete, suchten die weiteren offenbar im Haus nach Wertgegenständen. Schließlich flüchteten sie von der Tatörtlichkeit.

Ob durch die Täter auch Sachen entwendet wurden, steht bislang noch nicht fest. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Die Täterbeschreibungen sind vage. Sie waren allesamt dunkel gekleidet und schlank. Sie unterhielten sich in einer osteuropäisch klingenden Sprache. Der Täter, welcher die Geschädigte festhielt, war etwas kleiner als die anderen beiden und sprach Deutsch mit Akzent

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Symbolfoto

