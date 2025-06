Schlägerei in der Heidenbergstraße: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

(wS/red) Siegen 16.06.2025 | Am Freitagabend, 13. Juni, kam es gegen 19.30 Uhr in der Heidenbergstraße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei wurde zu einer handfesten Schlägerei gerufen, an der insgesamt fünf Beteiligte beteiligt waren.

Auch der Rettungsdienst wurde alarmiert, da bei der Auseinandersetzung drei Personen verletzt wurden. Sie mussten medizinisch versorgt werden. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu dem Streit, der schließlich eskalierte. Gegen mehrere Beteiligte wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung gestellt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

