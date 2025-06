Veranstaltungshinweis: „Digitalen Nachlass rechtzeitig regeln“ – Informationsveranstaltung im Rahmen des Programms 60+ der Stadt Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 16.06.225 | Die Stadt Hilchenbach lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema „Digitalen Nachlass rechtzeitig regeln“ ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Programms 60+ statt und bietet wertvolle Einblicke, wie man seinen digitalen Nachlass frühzeitig und rechtssicher regeln kann.

Als Referent konnte der Leiter der Verbraucherzentrale, Julian Sturm, gewonnen werden, der als Experte wichtige Tipps und rechtliche Hinweise geben wird. In einer verständlichen und praxisnahen Präsentation erfahren die Teilnehmenden, wie sie u.a. ihre digitalen Konten, Passwörter und Online-Daten absichern und im Falle eines Falles geregelt hinterlassen können.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. Juni 2025, um 15:00 Uhr im kmd, Saal 2 in Hilchenbach statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erwünscht. Anmeldungen nimmt Patricia Vanderlinden von der Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach unter der Telefonnummer: 02733-288-229 oder per E-Mail an: p.vanderlinden@hilchenbach.de entgegen.