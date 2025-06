Open Sky Festival feiert 10-jähriges Jubiläum unter freiem Himmel am 14. Juni 2025 – Wo? Airfield Eisernhardt!

(wS/red) Siegen 02.06.2025 | Das Warten hat ein Ende: Nach einer längeren Pause kehrt das Open Sky Festival zurück – und das mit einem besonderen Anlass. Die Eventreihe feiert ihr 10-jähriges Bestehen und lädt am 14. Juni 2025 zu einem unvergesslichen Tag auf dem Airfield Eisernhardt ein.

Die Wahl der Location könnte passender nicht sein: Das Flugfeld bietet die perfekte Kulisse für ein Festival unter freiem Himmel. Für dieses Jubiläumsevent hat sich Open Sky nicht nur eine eindrucksvolle Bühne ausgesucht, sondern auch ein hochkarätiges Line-up zusammengestellt.

Techno-Größe Karotte als Headliner

Headliner des Abends ist niemand Geringeres als DJ Karotte. Seit den 1990er-Jahren zählt er zu den festen Größen der deutschen Technoszene. Mit Residencies in renommierten Clubs wie dem Cocoon Club oder dem Münchner Harry Klein, sowie Auftritten bei internationalen Festivals wie Time Warp, SonneMondSterne und Awakenings, steht Karotte für Qualität und Erfahrung. Fans dürfen sich auf ein dreistündiges Set des Ausnahme-DJs freuen.

Lokale Szene und Newcomer vertreten

Neben dem Star-DJ sind auch langjährige Wegbegleiter der Open Sky Events mit dabei: DJ Björn, bekannt aus dem Club dee2 in Kaan, ist von Anfang an Teil der Reihe und bringt seine energiegeladenen Sets mit. Ebenfalls wieder am Start ist Resident DJ Miez, der seit Jahrzehnten fest zur Crew gehört und bei Events wie Willer Watz und Kosmonautenklang regelmäßig auflegt.

Neu im Line-up ist Stefan Greb von Scheibenlecker Records, der mit seinen groovigen Beats frischen Wind auf das Festivalgelände bringt.

Technik, Lounge und Sommerfeeling

Wie in den vergangenen Jahren sorgt NPB-Veranstaltungstechnik für eine hochwertige Ton- und Lichtkulisse. Für entspannte Pausen abseits der Tanzfläche wird eine große Liegewiese mit Cocktailbar und Lounges eingerichtet – Festivalflair garantiert.

Infos & Tickets

Das Open Sky Festival findet am Samstag, den 14. Juni 2025, von 15:00 bis 24:00 Uhr auf dem Flughafen Eisernhardt (LSV Siegerland) statt. Der Vorverkauf startet online am 10. April 2025. Early-Bird-Tickets sind ab 15 Euro (zzgl. Gebühr) erhältlich, reguläre Tickets kosten 20 Euro (zzgl. Gebühr). Zusätzlich wird es eine limitierte Anzahl an VIP-Tickets mit besonderen Vorteilen geben. Diese sind über Eventim-Light verfügbar.

Line-Up:

KAROTTE [Break New Soil]

MIEZ [Willer Watz / Open Sky Events]

BJÖRN [dee2]

STEFAN GREB [Scheibenlecker Records]

Vorverkaufsstellen: Gusto Puro und Moanet.

Parken: Direkt neben dem Gelände; bitte der Beschilderung ab Blumen Neuser / Faule Birke folgen. Die Fahrtrichtung aus Eiserfeld ist am Veranstaltungstag gesperrt.

Veranstalter Patrick Sting: „Wir freuen uns auf euch und einen unvergesslichen Tag mit treibenden Beats unter freiem Himmel!“

