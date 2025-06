PKW überschlägt sich – Zwei Verletzte bei Unfall auf der Littfelder Straße zwischen Altenberg und Müsen

(wS/red) Hilchenbach 01.06.2025 | Am heutigen Sonntagnachmittag kam es gegen 17:20 Uhr auf der Littfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 21-jähriger Fahrer war mit seinem VW Golf aus Richtung Littfeld kommend (vom Altenberg) talwärts in Richtung Müsen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach in der Böschung zum Liegen.

Der Fahrer sowie sein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Infos vor Ort wurde der Fahrer schwer, sein Beifahrer leicht verletzt.

Im Einsatz waren zwei Teams des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt. Die Feuerwehr Müsen übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung der Verletzten und stellte zudem den Brandschutz sicher. Auch die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

