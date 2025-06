Repair Café dauerhaft im Fab Lab der Universität Siegen!

(wS/rc) Siegen 14.06.2025 | Schrauben, löten, flicken und reparieren – das ist die Mission des Repair Cafés in Siegen. Ehrenamtlich Engagierte mit handwerklichem Geschick treffen sich hier regelmäßig mit Menschen, die Hilfe bei der Reparatur ihrer defekten Alltagsgegenstände suchen. Dabei geht es nicht nur ums Reparieren, sondern auch um gelebte Nachhaltigkeit und den bewussten Umgang mit Ressourcen.

Im Repair Café bringen Besucher ihre kaputten Dinge mit – ob Kleidung, Möbel, Elektrogeräte (keine Großgeräte), Spielzeug oder anderes. Gemeinsam mit Fachleuten wie Elektrikern, Schneiderinnen oder erfahrenen Bastlern versuchen sie, die Gegenstände wieder funktionstüchtig zu machen. Wer nichts zu reparieren hat, kann bei einer Tasse Kaffee oder Tee anderen helfen oder einfach der kreativen Atmosphäre beiwohnen.

Ort des Geschehens ist das Fab Lab Siegen in der Sandstraße 26, im ersten Obergeschoss (Aufzug vorhanden). Der Eingang befindet sich hinter einer Unterführung, die von der Hauptstraße abgeht. Wer mit dem Auto anreist, sollte das Parkhaus Reichwalds Ecke in der Heeserstraße 4 nutzen, da es direkt am Lab keine Besucherparkplätze gibt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt sich die Anreise über die Haltestellen Kölner Tor, Hindenburgbrücke oder Siegen ZOB (Hauptbahnhof).

Ein wichtiger Bestandteil des Repair Cafés ist der Wissensaustausch. Besucher lernen nicht nur praktische Reparaturfähigkeiten, sondern entwickeln auch ein neues Verständnis für den Wert ihrer Alltagsgegenstände. Das Ziel: Weg vom Wegwerfen, hin zu mehr Nachhaltigkeit und Wertschätzung. Denn jedes reparierte Teil spart Rohstoffe, Energie und CO₂ ein – ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Gesucht werden engagierte Schrauberinnen und Schrauber, die Lust haben, ihr Wissen zu teilen und Teil dieses nachhaltigen Projekts zu werden. Interessierte können sich unter Tel. 0171-8821420 oder per E-Mail an repair.cafe.siegen@gmail.com melden.

Das Repair Café ist ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und der gelebten Verantwortung – für Menschen, Dinge und unsere Umwelt.

