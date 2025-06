Volt Siegen zieht Bilanz und präsentiert: ,,Aufstehen, Krönchen richten!”

(wS/vo) Siegen 14.06.2025 | Volt Siegen zieht Bilanz ihrer Ratsarbeit 2020–2025 und startet engagiert in den Wahlkampf. Mit fast 130 Anträgen war Volt die aktivste Fraktion im Siegener Stadtrat. Erfolge waren unter anderem die Einführung des Rats-TV, die Stärkung der Beiräte (Jugendparlament, Seniorenbeirat etc.) und viele Vorstöße im Bereich der Digitalisierung. Weitere Vorschläge, wie eine werbefreie Innenstadt und Zero-Waste-Konzepte scheiterten jedoch an Mehrheiten.

Kommunalwahl 2025: „Aufstehen, Krönchen richten!“ – Mut zur Veränderung

Unter dem Wahlkampfmotto „Aufstehen, Krönchen richten!“ setzt Volt Siegen auf Bürgerbeteiligung, Digitalisierung, nachhaltige Mobilität und lebenswerte Stadtteile.

„Bisher fehlt es in Siegen an Dynamik und Mut zur Veränderung“, sagt Samuel Wittenburg (Bürgermeisterkandidat). Nadine Henninger (Spitzenkandidatin) ergänzt:

„Die Stadt ist nicht nur Innenstadt. Auch die ländlichen Gebiete müssen besser angebunden werden.“ Regelmäßige Bürgerräte und ein Bürgerbudget von jährlich 200.000 Euro sollen die Beteiligung stärken.

Heimatstadt, Zukunftsstadt, Klimastadt

Volt möchte bezahlbaren Wohnraum sichern, Nachverdichtung priorisieren und den historischen Wellersberg als Naherholungsgebiet erhalten. Mobilität soll klimafreundlich und sicher werden, mit Tempo 30 in Wohngebieten und verbesserten Radwegen. Digitale Bürgerdienste, wie ein digitales Bürgerbüro, und smarte Lösungen wie autonome Kleinbusse und smarte Supermärkte sollen Siegen zukunftsfähig machen. Klimaschutz spielt auch eine wichtige Rolle: Maßnahmen wie Entsiegelung, Begrünung, nachhaltige Lichtershows statt Feuerwerk und Müllvermeidung werden verfolgt.

