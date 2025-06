Renaturierungsarbeiten am Ochsenweiher abgeschlossen

(wS/kr) Kreuztal 14.06.225 | Der ehemalige Ochsenweiher im Kreuztaler Ortsteil Kredenbach wurde in eine idyllische Grünanlage verwandelt, die zum Verweilen und Spielen einlädt.

Nachdem das Freibad bereits im Herbst letzten Jahres zurückgebaut wurde, sind die weiteren Renaturierungsarbeiten nun so gut wie abgeschlossen. Lediglich einige Flächen müssen noch gärtnerisch bearbeitet werden.

Nach dem Rückbau und der Freilegung des zuvor verrohrten Bachlaufs wurde ein natürliches Bachbett angelegt, in dem sich der Kredenbach wieder naturnah entwickeln kann. Zudem bietet er so einen Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten.

Verschiedene Spielplatzelemente sowie Sitzmöglichkeiten wurden aufgestellt und neue Gehölze und Stauden gepflanzt. Die Spielgeräte sind vom TÜV abgenommen worden und werden bereits genutzt.

Foto: Stadt Kreuztal

