Doppel-Jubiläum am Diakonie Klinikum Kirchen

(wS/dia) Kirchen 29.04.2026 | Mit Sonja Hilger und Ingrid Böhmer wurden nun zwei Mitarbeiter-Jubilare im
Diakonie Klinikum in Kirchen ausgezeichnet. Seit 35 Jahren sind die beiden dem Haus treu.
An der Bahnhofstraße gab es Blumen und würdigende Worte von Pflegedirektorin Michaela
Meinhardt und Verwaltungsdirektor Daniel Grube: „Über drei Jahrzehnte an einem
Arbeitsplatz, das ist ein besonderes Jubiläum. Wir sind froh, Ihnen dazu gratulieren zu dürfen
und hoffen darauf, noch lange von Ihrer Erfahrung profitieren zu können“, dankten die
beiden unisono.
Seit 35 Jahren arbeiten Sonja Hilger (2. von rechts) und Ingrid Böhmer (2. von links) im Diakonie Klinikum in Kirchen. Dazu gab es Glückwünsche von Verwaltungsdirektor Daniel Grube und Pflegedirektorin Michaela Meinhardt.Werbepartner der Region – Anzeige
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