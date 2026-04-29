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Doppelkopf spielen im Dorfladen in Wingeshausen

29. April 202611
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(wS/bb) Bad Berleburg 29.04.2026 | Die zweite Einladung des Dorfladens Wingeshausen für die Freundinnen und Freunde des gepflegten Kartenspiels: Der nächste Doppelkopf-Nachmittag für Jedermann findet nach der erfolgreichen Premiere im April am kommenden Donnerstag, 7. Mai, von 14.45 bis 17.45 Uhr im Obergeschoss des Dorfladens statt. Initiator Karl Heinrich Sonneborn freut sich wieder auf eine gute Beteiligung – und nimmt vorab auch telefonisch Anmeldungen entgegen, unter 02759/350 oder 0151/10414526. 

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