Erster Spatenstich ist gesetzt: Friedrich von Bodelschwingh-Grundschule Buschhütten bekommt mehr Platz für OGS

(wS/kr) Kreuztal 29.04.2026 | Der symbolische erste Spatenstich ist gesetzt, die Arbeiten bereits in vollem Gange: An der Friedrich von Bodelschwingh-Grundschule in Buschhütten wird Platz geschaffen für den Rechtsanspruch auf Offene Ganztagsbetreuung (OGS). Um Platz für OGS-Räume im Bestandsgebäude zu schaffen, werden insgesamt fünf Klassenräume in den neuen 740 m² großen Anbau umziehen. Zum Schuljahresbeginn 2027/2028 soll der Anbau fertig sein. Im Anschluss an die Fertigstellung wird dann das Obergeschoss im Bestandsgebäude für die verwaltungs- und sozialpädagogische Arbeit ertüchtigt. Geplanter Abschluss der Gesamtmaßnahme ist im Frühjahr 2028.

Mit vereinten Kräften und voller Tatendrang: Schulleiterin Claudia Gawrosch und Bürgermeister Michael Kolodzig (Mitte) zusammen mit weiteren Vertretern der Stadtverwaltung, der Schulleitung und der bauausführenden Firmen Berge-Bau, Hundhausen und Zimmerei Aßmann.

Schulleiterin Claudia Gawrosch und ihr Team sehen den zu erwartenden Tumult rund um die Baustelle mit Humor und gehen davon aus, dass die Anwesenheit von Baggern und anderem schweren Gerät in der Schülerschaft auf großes Interesse stoßen wird. Um den Schulalltag dennoch nicht zu sehr durcheinander zu bringen, wurde der Bauzeitenplan akribisch mit Schuljahresverlauf abgeglichen – besonders lärmintensive Arbeiten wurden in die Sommerferien verlegt. „Unser Ziel ist es natürlich, den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören, dennoch bringt der Bau selbstverständlich Unruhe mit sich – Baulärm und Schmutz, Ausweichräume für den Übergang und viel Ungewohntes. Umso mehr freue ich mich auf den Moment, wenn alles fertig ist und die neuen Räume mit viel Leben gefüllt werden können“, sagt Bürgermeister Michael Kolodzig.



Insgesamt entstehen in dem neuen Anbau in Holzbauweise fünf Unterrichtsräume: drei Unterrichtsräume, die sich derzeit im Obergeschoss des Bestandsgebäudes befinden, sowie zwei Unterrichtsräume aus dem Erdgeschoss. Durch den Umzug der Unterrichtsräume in den Anbau entsteht freier Raum im Hauptgebäude: Im Obergeschoss werden moderne Bereiche für die Verwaltung und Differenzierungsräume geschaffen. Im Erdgeschoss werden die Mensa erweitert und OGS-Betreuungsräume eingerichtet.

Die Bauausführungen werden unter anderem von den regionalen Firmen Hundhausen aus Weidenau, Zimmerei Aßmann aus Kirchhundem und Berge-Bau aus Erndtebrück geleistet.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 3,6 Mio. Euro. Während der Baumaßnahme können Räume des Hauptgebäudes der Schule im direktem Bauumfeld nicht wie gewohnt genutzt werden. Bis zur Fertigstellung wurden deswegen Ausweich-Räumlichkeiten in der benachbarten Turn- und Festhalle für die Nutzung durch die Schule zur Verfügung gestellt.