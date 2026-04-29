Sportabzeichen verbindet: KSB ehrt Jubilare im Lÿz

(wS/ksw) Siegen 29.04.2026 | Die Sportabzeichen-Jubilare der vergangenen drei Jahre hatte der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein am Dienstagabend in die Aula des Kulturhauses Lÿz eingeladen. Rund 60 Sportlerinnen und Sportler waren der Einladung gefolgt und erhielten – neben einer Urkunde und viel Applaus – Anerkennung und einen würdigen Rahmen für ihr langjähriges sportliches Engagement.

“Ihr zeigt mit euren Leistungen und durch eure Anwesenheit heute, dass das Sportabzeichen lebt – vielen Dank dafür”, so Falk Heinrichs, Vorsitzender des Kreissportbundes während seiner Begrüßung. Das Sportabzeichen verbinde ganze Generationen auf sportliche Weise – daher werde sich der KSB auch weiterhin für die Abnahmen in den Vereinen, Schulen und Trainingsgruppen stark machen.

2632 Jungen und Mädchen, Männer und Frauen legten 2025 die Prüfungen ab – etwas weniger als in den Vorjahren, aber auf einem stabilen Niveau. Unter den Kreisen in Nordrhein-Westfalen rangiert Siegen-Wittgenstein auf einem guten 17 Platz.

Besonderen Applaus gab es für Klaus Böcher (60 Sportabzeichen), Barbara Hundt (55) und Klaus Wessel (50) als langjährige Sportabzeichen-Absolventen. Die erfolgreichsten Vereine waren im vergangenen Jahr der TuS Erndtebrück (93 Sportabzeichen), die Alcher Turngemeinschaft (86) und der VfL Bad Berleburg (76).



Top-Kommune war erneut die Stadt Bad Berleburg mit insgesamt 815 Abnahmen.

Hintergrund-Info zum Deutschen Sportabzeichen:

Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland und die höchste Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) außerhalb des Wettkampfsports. Es wird verliehen für bestimmte körperliche Leistungen, die je nach Alter und Geschlecht variieren. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Alle Disziplingruppen müssen erfolgreich absolviert und die Schwimmfähigkeit nachgewiesen werden.

Foto: KSB