10. Mai – Treckertreff im Kulturgut Schrabben Hof in Silberg

(wS/ms) Silberg 29.04.2026 | Sternfahrt zum Schrabben Hof



Am Sonntag,10. Mai treffen sich Oldtimertrecker im Kulturgut Schrabben Hof. Sammelpunkt ist der Sportplatz in 57399 Kirchhundem-Brachthausen (ab 11 bis spätestens 12 Uhr).Von dort aus fahren die Traktoren in den Ort Silberg ein, werden dort einzeln präsentiert und anschließend ausgestellt.



Infos zur Anmeldung erhält man telefonisch unter 0160 3004600 oder per E-mail unter treckertreffen.silberg@gmx.de.



Im Biergarten gibt es ab 12 Uhr Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. An diesem Tag öffnet wie in jedem Jahr die Trödelscheune mit neuen Artikeln.

Außerdem bietet Anita Jung im Cultivarium des Schrabben Hofs besondere Sorten Jungpflanzen an. Im Angebot: Tomaten, Spinat, Kräuter und vieles weitere. Ein zweiter Termin findet am Samstag, dem 11. Mai (14-17 Uhr) statt.



Mehr Infos zum Programm unter www.mut-sauerland.de

Foto: Kulturgut Schrabben Hof







