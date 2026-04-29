Endspurt auf der Großbaustelle in Wahlbach

(wS/bu) Burbach 29.04.2026 | Asphaltierungsarbeiten vom 06.05. bis 13.05.2026 in Jung-Stilling-

Straße, Diesterwegstraße und Stöckerstraße

Die Baumaßnahme Jung-Stilling-Straße, Diesterwegstraße und Stöckerstraße in Wahlbach geht auf die Zielgerade. Seit Frühjahr 2024 wurden dort umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Die Gemeinde Burbach hat die Straßen und Gehwege saniert und die Verkehrsführung bauseitig optimiert; zudem wurden die Kanal- und Wasserleitungen in diesem Bereich komplett erneuert.

Auch Versorger haben im Rahmen der Maßnahme ihre Leitungen neu organisiert oder neu verlegt.

Nun erreicht der Bauzeitenplan die letzte Etappe.

Von Mittwoch, 06.05, bis Mittwoch, 13.05.2026, wird das beauftragte Tiefbauunternehmen Koch Westerburg die abschließenden Asphaltarbeiten durchführen. Dabei wird es noch einmal zu nicht vermeidbaren Verkehrseinschränkungen insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner kommen.

Am Mittwoch, 06.05.2026, wird mit Fräs- und Reinigungsarbeiten begonnen, ehe die Diesterwegstraße von Donnerstag, 07.05.2026 ab etwa 12 Uhr bis Samstag, 09.05.2026, ca. 9.00 Uhr unter Vollsperrung eine neue Asphaltdecke erhält. Eine Ein- und Ausfahrt ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Zufahrt über die Straße „An der Bahn“ bleibt hingegen frei.

Ab Montag, 11.05.2026, gegen 7.00 Uhr bis Dienstag, 12.05.2026, um 8.00 Uhr steht der nächste Teilabschnitt auf dem Plan: Dafür werden der untere Teil der Jung-Stilling-Straße und die Stöckerstraße bis Haus Nummer 13 voll gesperrt. Für die Anliegerinnen und Anlieger der Jung-Stilling-Straße, Martin-Luther-Straße, Schallroth und Zum Bitzegarten ist in dieser Zeit keine Ein- und Ausfahrt möglich.



Von Dienstag, 12.05.2026, ab 7.00 Uhr bis Mittwoch, 13.05.2026, gegen 9.00 Uhr bleibt die Stöckerstraße von der Einfahrt Diesterwegstraße bis zur T-Kreuzung Jung-Stilling-Straße für die Arbeiten gesperrt. Anschließend kann es an diesem Mittwoch noch zu kurzen Behinderungen im Zuge von Reinigungs- und Restarbeiten kommen.



In der Woche vom 06.05. bis 13.05.2026 wird sich die Parksituation noch einmal verschärfen. Die Gemeinde Burbach bittet eindringlich darum, in dieser Zeit dennoch besondere Rücksicht auf die schwächsten und jüngsten Verkehrsteilnehmer zu nehmen und die Gehwege für Kinder, Eltern mit Kinderwagen, Fußgänger und Rollstuhlfahrer frei zu halten. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge so zu parken sind, dass Rettungskräfte (Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr, Polizei) im Einsatzfall nicht behindert werden. Die Gemeinde Burbach bittet um Verständnis und bedankt sich vorab für die Unterstützung und gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden.

Nach Abschluss der Asphaltierung findet die immense Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich dann zügig ein Ende. In den folgenden Wochen finden laut Plan lediglich kleinere Restarbeiten statt. Außerdem wird die künftige Hol- und Bringzone für den Kindergarten im Einmündungsbereich Brückenstraße / Diesterwegstraße hergerichtet, wo die Firma Koch bisher ihr Materiallager hat.

Ab dem 6. Mai wird die abschließende Asphaltdecke im Bereich Jung-Stilling-Straße, Stöckerstraße und Diesterwegstraße aufgetragen. Foto: Gemeinde Burbach

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