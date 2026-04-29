Bunter Maibaum für Kreuztals Stadtmitte

(wS/kr) Kreuztal 29.04.2026 | Dank der tatkräftigen Unterstützung von Kindern des städtischen Familienzentrums Fritz-Erler-Siedlung steht auch in diesem Jahr wieder ein bunt geschmückter Maibaum auf dem Roten Platz in Kreuztals Mitte.

Die Mädchen und Jungen machten sich am frühen Mittwochvormittag auf den Weg in die Stadtmitte, um dort gemeinsam mit Bürgermeister Michael Kolodzig viele bunte Bänder an die Mai-Birke zu binden. Das bunte Treiben wurde von Seniorinnen und Senioren aus dem Tageshaus „Mittendrin“ aufmerksam verfolgt. Nach getaner Arbeit sangen die „Zuschauer“ den Kindern noch das bekannte Volkslied „Der Mai ist gekommen“ vor. Sehr gespannt und aufmerksam verfolgten alle gemeinsam anschließend das Aufstellen des fertig geschmückten Maibaumes.



Als kleines Dankeschön gab es von Bürgermeister Kolodzig für jedes Kind eine kleine Süßigkeit. Hochzufrieden und um eine Erfahrung reicher machten sich die gut gelaunten Mädchen und Jungen anschließend zurück auf den Weg in ihren Kindergarten. Den Maibaum können die Kinder zusammen mit ihren Eltern noch den ganzen Mai hindurch in der Stadtmitte bewundern.

Fotos: Stadt Kreuztal