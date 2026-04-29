Derschen/Friedewald: Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß – K 109 stundenlang gesperrt

(wS/ots) Derschen/Friedewald 29.04.2026 | Eingeklemmte Fahrerin und mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Vier Verletzte, darunter zwei Kinder, forderte ein Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße (K 109) zwischen Derschen und Friedewald am heutigen Morgen gegen kurz nach halb acht. Zwei PKW waren frontal zusammengestoßen. Die Fahrerin eines Fahrzeugs war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen brachten einen Leicht- und drei Schwerverletzte ins Krankenhaus. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Daaden,

Friedewald, Herdorf und Weitefeld waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Matthias Theis, Wehrleiter der VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf, koordinierte die Einsatzmaßnahmen in Absprache mit dem ebenfalls alarmierten Organisatorischen Leiter Rettungsdienst des Kreises Altenkirchen.



Ein Verkehrsunfallteam der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wurde von der kürzlich in Dienst gestellten Drohne der Feuerwehr Sassenroth unterstützt.

Fotos: VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf

Infos der Polizei zu dem Unfall: Gegen kurz nach 07:30 Uhr befuhr eine 31-jährige Audi-Fahrerin mit ihren beiden fünf und neun Jahre alten Kindern die K 109 aus Derschen kommend in Fahrtrichtung Friedewald; in entgegengesetzter Richtung war gleichzeitig eine 40-Jährige mit ihrem BMW unterwegs. Im Bereich der Unfallstelle kam es aus noch zu klärender Ursache zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier Personen in den beiden Fahrzeugen schwer verletzt.

Die beiden Kinder wurden mit den beiden alarmierten Rettungshubschraubern in spezialisierte Krankenhäuser geflogen, sind aber nach aktuellem Stand außer Lebensgefahr.

Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden mittels Rettungswagen in weitere umliegende Kliniken verbracht. Die 31-jährige musste hierzu zuvor durch die Freiwillige Feuerwehr mittels Rettungsgerät aus dem deformierten Fahrzeug gerettet werden.

Neben der Polizeiinspektion Betzdorf, der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf und dem Rettungsdienst waren die Straßenmeisterei Betzdorf sowie ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs-, Aufnahme- und Räumungsarbeiten musste die Strecke über mehrere Stunden bis etwa 12:30 Uhr voll gesperrt bleiben, konnte mittlerweile aber wieder freigegeben werden.







