Die Welt feiert den Tag der Erde – Hilchenbach feiert mit!

(wS/kw) Hilchenbach 29.04.2026 | Am vergangenen Samstag, dem 25. April 2026, wurde im BNE-Regionalzentrum KlimaWelten Hilchenbach in Kooperation mit der Stadt Hilchenbach der diesjährige „Tag der Erde“ gefeiert. Rund 150 große und kleine Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und erlebten einen abwechslungsreichen Aktionstag rund um Umwelt, Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Engagement.



Die Veranstaltung wurde um 11:00 Uhr von den Vertretern der Stadt und dem Vorsitzenden der Vereins offiziell eröffnet. Ein besonderer Programmpunkt war dabei die Urkundenübergabe an die engagierten Helferinnen und Helfer des diesjährigen Frühjahrsputzes „Sauberes Hilchenbach“. Die Stadt Hilchenbach würdigte damit den Einsatz der zahlreichen Freiwilligen, die sich zuvor für ein sauberes Stadtgebiet stark gemacht hatten.



Im Anschluss bot sich den Gästen ein buntes Programm in und rund um die KlimaWelten, das vielfältige Möglichkeiten zum Mitmachen, Entdecken und Austauschen bereithielt. So sorgte unter anderem eine Tanzaufführung des AWO-Familienzentrums für Begeisterung, während Geschichtenerzählerin Gwendith in ihrem Zelt ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mitnahm auf eine Reise rund um den „Zauber des Wachstums“.

Bei allen Mitmach-Aktionen stand nachhaltiges Handeln für unsere Umwelt im Mittelpunkt: Beim Pflanzentausch konnten Besucherinnen und Besucher Gartenpflanzen mitbringen, tauschen oder verschenken und so nachhaltiges Gärtnern aktiv erleben. Die verschiedenen Stationen der Kinderrallye boten großen und kleinen Entdeckern spannende Einblicke– etwa beim Bohren von Insekten-Nisthilfen in Haubergsholz, bei der Untersuchung von Bodenlebewesen mittels Bodentelefon, beim Sieben von Kompost und Pflanzen von Bienenweiden-Stecklingen in Komposterde oder in der Ausstellung „Unser alltäglicher Müll“. Ein kreatives Angebot im Künstleratelier unterm Dach rundete das Programm insbesondere für Kinder ab.

Begleitet wurde der Aktionstag von lokalen Initiativen und Akteuren, die ihr Engagement für Umwelt- und

Naturschutz präsentierten. Für das leibliche Wohl sorgte das Team der KlimaWelten-Küche mit einem

nachhaltigen Verpflegungsangebot.

Die Organisatoren zeigten sich am Ende des Tages äußerst zufrieden. „Die große Resonanz bestätigt, wie

wichtig solche Veranstaltungen sind, um Menschen zusammenzubringen und für den Klimaschutz zu

sensibilisieren“, so ein Fazit aus dem Organisationsteam.

Mit dem gelungenen „Tag der Erde“ haben die KlimaWelten Hilchenbach gemeinsam mit der Stadt ein

deutliches Zeichen für gelebte Bildung für nachhaltige Entwicklung gesetzt – und gleichzeitig gezeigt, dass

Engagement für die Umwelt nicht nur notwendig, sondern auch inspirierend und gemeinschaftsstiftend sein

kann.

Fotos: KlimaWelten Hilchenbach







