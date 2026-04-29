Geheimnisvolle Welt der Wildkräuter: Alte Weisheit – Neues Wissen

(wS/tks) Bad Laasphe 29.04.2026 | In unscheinbaren Ecken, am Wald- und Wegesrand, dort, wo man sie nicht vermutet oder wo man sie nicht haben will, gedeihen sie prächtig, – die Wildkräuter. Es sind verborgene Schätze, die wir oft übersehen, nicht mehr kennen oder gar verschmähen. Doch sie tragen die Geheimnisse und Kraft der Natur in sich. Ihre alten Namen und Geschichten erzählen von einer uralten Verbindung zu uns Menschen, von vergessenen Heilkräften und zauberhaften Persönlichkeiten. Besonders im Frühling sind sie eine Quelle von Kraft und Vitalität.

Auf einem ca. 2-stündigen gemütlichen Spaziergang durch den Bad Laaspher Kurpark gehen wir auf Spurensuche, um einige Frühlingskräuter zu entdecken, ihren alten Namen und Geschichten zu lauschen sowie über altes und neues Wissen zu erfahren.

Der Preis pro Person beträgt 8€.

Treffpunkt: 10 Uhr am Haus des Gastes Bad Laasphe / Dauer ca. 2 Stunden unter der Leitung von Grita Mengel

Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis 30.04.2026, 17:00 Uhr unter 02752 / 898 oder info@tourismus-badlaasphe.de.