Rollerfahrer verletzt: Auffahrunfall legt Siegener Straße in Kreuztal lahm

(wS/red) Kreuztal 30.04.2026 | Am Donnerstagvormittag hat ein Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Kreuztal für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 10.40 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Pkw in Höhe der Lerchen-Apotheke auf einen Rollerfahrer aufgefahren war.

Nach ersten Erkenntnissen musste der Rollerfahrer verkehrsbedingt anhalten, als der nachfolgende Pkw auf sein Fahrzeug auffuhr. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Beide Fahrzeuge waren aus Kreuztal kommend in Fahrtrichtung Buschhütten unterwegs. Durch den Sturz des Rollerfahrers wurde zudem ein weiterer Pkw leicht beschädigt. Sowohl am verursachenden Fahrzeug als auch am Roller entstand Sachschaden. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Spurensicherung sperrte die Polizei die Siegener Straße in beide Richtungen vollständig. Die Vollsperrung dauerte rund eine Stunde an und führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staute sich zeitweise massiv zurück. Auch in der Kreuztaler Innenstadt, insbesondere in den Bereichen Ziegeleifeld, Marburger Straße und Moltkestraße, kam es rasch zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen. Autofahrer mussten entsprechend Geduld mitbringen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de