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Ohne Helm mit dem Fahrrad unterwegs – 60-Jährige schwerverletzt

30. April 20263
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(wS/ots) Erndtebrück 30.04.2026 | Mittwochabend (29.04.2026) ist eine Fahrradfahrerin gestürzt
und hat sich dabei schwer verletzt.

Gegen 18 Uhr war eine 60-Jährige mit ihrem Fahrrad über die Bergstraße in Fahrtrichtung Erndtebrück unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 musste sie bremsen. Dabei stürzte sie ersten Erkenntnissen zufolge über das Lenkrad ihres Fahrrads und fiel zu Boden.

Die 60-Jährige war ohne Helm unterwegs. Sie wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund des Unfalls weist die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein erneut daraufhin, beim Fahrradfahren immer einen Helm zu tragen. Dies kann schwere Verletzungen verhindern

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
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