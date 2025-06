„Zurück in die gute alte Zeit“ – Oldtimerfreunde Kreuztal laden zum großen Klassiker-Treffen auf den Roten Platz am Sonntag, den 22.06.25

(wS/red) Kreuztal 20.06.2025 | Als Musik noch aus dem Kofferradio klang, das Autoradio ein Kassettendeck mit zwei Lautsprechern war, man in der Tankstelle noch einen Stadtplan kaufte – und kein Mensch ahnte, was ein Smartphone wird… da war Autofahren noch ein Erlebnis. Am kommenden Sonntag, dem 22. Juni, können Sie genau dieses Gefühl wieder erleben – bei der dritten großen Saisonausstellung der Oldtimerfreunde Kreuztal.

Von 10:00 bis 13:00 Uhr erwacht auf dem Roten Platz in Kreuztal die Vergangenheit zum Leben. Es ist ein Treffen für alle, die sich noch erinnern können – an den Duft von Benzin in der Luft, das Klicken des Blinkerrelais und den Moment, wenn der Zündschlüssel nach kurzem Orgeln den Motor endlich zum Leben erweckte.

Hier wird sie wieder lebendig, die Zeit der Wirtschaftswunderjahre, der wilden 70er und der frühen 80er – als der Opel Manta stolz durch die Stadt fuhr, der VW Käfer unermüdlich tuckerte und der Ford Granada mit elektrischem Fensterheber schon fast ein Raumfahrzeug war.

Eine Ausstellung mit Herzblut

Schon zur Saisoneröffnung im April platzte das Gelände aus allen Nähten. Mopeds mit liebevoll polierten Tankdeckeln, knallgelbe R4, Fiat 500 mit Picknickkorb auf dem Gepäckträger und amerikanische Straßenkreuzer mit V8-Brummen – jeder einzelne Wagen ein Stück Erinnerung, jede Schraube eine Geschichte.

Und jetzt geht’s in die nächste Runde. Bei bestem Wetter erwarten die Veranstalter erneut zahlreiche Aussteller, Sammler, Schrauber und Fans der analogen Fahrkultur. Es wird geschraubt, gefachsimpelt und gestaunt – ganz ohne App, dafür mit echtem Handschlag, viel Öl unter den Fingernägeln und ehrlicher Begeisterung.

Für alle zwischen 1950 und 1980 geboren – das ist eure Zeitreise

Wer zwischen 1950 und 1980 geboren wurde, wird sich fühlen wie früher – als Papa am Sonntag den Kadett gewaschen hat, die Familie zur Eisdiele fuhr, und hinten noch der Wackeldackel nickte. Wer dabei war, wird lächeln. Und wer zu jung ist, wird verstehen, was es heißt, wenn man von der „guten alten Zeit“ spricht.

Die Zufahrt ist möglich über das Ziegeleifeld sowie die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf. Der Eintritt ist frei – die Erinnerungen unbezahlbar.

Die Oldtimerfreunde Kreuztal freuen sich auf viele Besucher, emotionale Gespräche und glänzenden Lack im Sonnenschein. Wer also Benzin im Blut hat – oder einfach einmal tief durchatmen will, wie damals – der ist hier genau richtig.

Wenn der Sonntag nach Benzin, Blech und Erinnerungen duftet – und ein alter V8 mehr Gänsehaut macht als jeder Elektromotor – dann bist du in Kreuztal genau richtig.

Wir freuen uns auf Dich!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

3. Saisonausstellung der Oldtimerfreunde Kreuztal

📍 Ort:

Roter Platz, Kreuztal

(Zufahrt über Ziegeleifeld oder Marburger Straße aus Richtung Ferndorf)

📅 Datum:

Sonntag, 22. Juni 2025

🕙 Uhrzeit:

10:00 bis 13:00 Uhr

.

