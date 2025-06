2200 Glasfaser-Hausanschlüsse beauftragt: Breitband Burbach GmbH passt den Bauzeitenplan an

(wS/gre) Burbach 19.06.2025 | Der flächendeckende Glasfaserausbau in der Gemeinde Burbach schreitet voran. Rund 2.200 Hausanschlüsse wurden bei der Breitband Burbach GmbH – einer Kooperationsgesellschaft der Gemeinde Burbach und des Infrastrukturunternehmens GREENFIBER – bereits beauftragt, 300 davon schon tiefbaulich umgesetzt. Und: Von

insgesamt 86 geplanten Trassenkilometern sind 12 Kilometer verlegt.

Der Ausbau läuft derzeit in Burbach, Wahlbach (im Rahmen der Maßnahme Jung-Stilling-Straße, Diesterwegstraße, Stöckerstraße), Oberdresselndorf sowie Lippe. In den kommenden Monaten folgen Burbach (2. Bauabschnitt), Wahlbach, Gilsbach, Würgendorf, Holzhausen, Niederdresselndorf und Lützeln. Parallel hat die Breitband Burbach GmbH den Bauzeitenplan an die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort angepasst. Der Abschluss aller Tiefbau- und Anschlussarbeiten ist nun für das Frühjahr 2027 vorgesehen.

Und es wird eine weitere Anpassung geben: Ab dem 15. Juli 2025 sind Glasfaser-Hausanschlüsse für Interessierte an nicht-förderfähigen Adressen (Downloadgeschwindigkeit von unter 30 Mbit/s) nicht mehr kostenlos.

Fortan beträgt der Kostenanteil im sogenannten planerischen Innenbereich 500 Euro. Dies entspricht dem ursprünglich vorgesehenen Modell, das während der Vorvermarktungsphase kommuniziert wurde. Aufgrund der guten Rahmenbedingungen und zur Förderung einer möglichst breiten Beteiligung konnte die Erhöhung allerdings länger hinausgezögert werden. Ein Vorteil, von dem viele Adressen in den vergangenen Monaten profitieren konnten – und von dem bis zum 15. Juli noch weitere Adressen profitieren können. Schnell sein lohnt sich also.

„Unser Ziel war es von Anfang an, möglichst vielen Menschen in Burbach den Weg in die digitale Zukunft zu ebnen – einfach, bezahlbar und zuverlässig. Dass wir den Kostenanteil für den Hausanschluss so lange stabil halten konnten, ist ein Ausdruck unseres Engagements für die Region“, sagt Uwe Krabbe und schätzt das große Interesse der Burbacher: „Wir freuen uns über die hohe Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger.

Die Investition in Glasfaser ist eine Investition in die digitale Zukunft – für Privatpersonen ebenso wie für Unternehmen.“

Jetzt noch schnell für einen kostenfreien Hausanschluss entscheiden

Die Breitband Burbach GmbH ruft weiterhin alle Eigentümerinnen und Eigentümer dazu auf, die Chance auf einen Glasfaseranschluss frühzeitig zu nutzen. Weitere Infos gibt’s im GREENFIBER-Büro in Burbach, Marktplatz 3-7, sowie telefonisch unter 02736/20 09 10.

