Geisweid: Alarm „Feuer 4 – Küchenbrand“ in der Marktstraße – niemand verletzt

(wS/red) Siegen 19.06.2025 | Am heutigen Donnerstagmittag gegen 12 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr unter dem Alarmstichwort „Feuer 4 – Küchenbrand“ in die Marktstraße nach Geisweid alarmiert. In einem dortigen Wohnhaus sorgte eine auf dem Herd befindliche Pfanne für starke Rauchentwicklung. Nach Angaben der Feuerwehr kam es dabei kurzzeitig auch zur Flammenbildung.

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Die Gefahr wurde zügig beseitigt, offene Flammen gelöscht und die betroffene Wohnung anschließend belüftet. Verletzt wurde niemand – der Rettungsdienst musste nicht tätig werden.

Die Marktstraße war im Bereich des Einsatzortes während der Maßnahmen vollständig gesperrt.

Warum „Feuer 4“?

Ein Alarm der Stufe „Feuer 4“ bedeutet nicht automatisch ein Großbrand, sondern dient der Vorsorge. Besonders bei gemeldeten Bränden in Wohnhäusern werden gezielt mehr Einsatzkräfte alarmiert, um im Ernstfall schnell eingreifen, Menschen retten und die Ausbreitung verhindern zu können – ein wichtiger Baustein für die Sicherheit aller Beteiligten.

Der Einsatz konnte für alle Kräfte schnell beendet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!