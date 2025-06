Mittelneger: Einsatz für Rettungsdienst nach Fahrradunfall an der Negertalstraße

(wS/red) Olpe 19.06.2025 | Am heutigen Donnerstagmittag gegen 12:20 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Notarzt zu einem Verkehrsunfall in die Negertalstraße in Mittelneger alarmiert.

Ein Radfahrer befuhr die abschüssige Straße talwärts, als es in einer engen Kurve zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der aus Richtung Negertalstraße unterwegs war. Der Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes und zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere, aber glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen zu.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte leisteten weitere Biker dem Verunglückten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle, bevor der verletzte Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Am Fahrrad sowie am Pkw entstand lediglich leichter Sachschaden. Die Polizei war vor Ort und führte die Unfallaufnahme durch. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs dauern die Ermittlungen an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!