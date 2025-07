Bundesregierung erleichtert Wolfsjagd: Neue Regelung für besseren Schutz von Mensch und Tier

(wS/cdu) Siegen – Berlin 31.07.2025 | Deutschland hat seinen Bericht zum Erhaltungszustand EU-weit geschützter Arten und Lebensräume an die Europäische Kommission übermittelt. Enthalten ist auch die Bewertung des Erhaltungszustandes des Wolfs.

„Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Erhaltungszustand des Wolfs in unserer Region noch mit ‚unbekannt‘ gemeldet. In der zweiten Jahreshälfte wird es in Abstimmung mit den Ländern eine Neubewertung geben, die dann den ‚guten Erhaltungszustand‘ abbilden wird. Wir liegen damit voll im Zeitplan: Erst, wenn auch das Jagdgesetz angepasst ist, kann ein regionales Bestandsmanagement zur Entnahme des Wolfs umgesetzt werden“, erklärt Büdenbender.

Die Anpassung des Jagdgesetzes läuft parallel und befindet sich derzeit in der Abstimmung innerhalb der Regierung. „Bis Januar werden wir auch hier Ergebnisse haben, sodass dann alle Voraussetzungen geschaffen sind. Das ist eine gute Nachricht für unsere Region, insbesondere für Landwirte und Jäger“, so Büdenbender weiter.

In der Vergangenheit hat es in vielen Gegenden in Deutschland immer wieder Konflikte mit dem Wolf gegeben. Insbesondere für Landwirte und deren Nutztiere stellt der Wolf ein zunehmendes Problem dar. Im Koalitionsvertrag hatte man sich daher darauf geeinigt, eine rechtssichere Entnahme von Wölfen zu ermöglichen.