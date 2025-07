Dank Sparkassen-Spende: Neue Medien für die Stadtbücherei Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 17.07.2025 | In den alten Wänden der Hilchenbacher Stadtbücherei weht ein neuer Wind. Neben den über 1000 Romanen, Sachbüchern und Zeitschriften, die sich in den Regalen

aneinanderreihen, gibt es nun auch ein erweitertes Angebot an digitalen Endgeräten.

Das Team der Bücherei hat in den letzten Monaten vor allem für die junge Generation investiert. Moderne Medien mit Online Escape Games haben Einzug gefunden. „Ganz neu sind seit diesem Jahr so genannte PocketBooks, mit denen Kinder spielerisch das Programmieren erlernen können“, schwärmt Büchereileiterin Leonie Hartmann.

Die Bücherei ist – neben dem städtischen Museum, dem Trauzimmer und dem Archiv– in der altehrwürdigen Hilchenbacher Wilhelmsburg eingerichtet. Etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher jeden Alters kommen jährlich vorbei. Die junge Büchereileiterin erklärt: „Wir bieten ein generationsübergreifendes Programm an: von der Leseförderung und Vorlesenachmittagen für Kindergarten- und Grundschulkinder bis zum Senioren-Spielenachmittag.“ „Auch Kooperationen mit Schulen, bei der regelmäßig Bücherkisten zu bestimmten Themen gepackt werden, sind Teil ihres Lehrauftrags“, ergänzt Verena Hof- Freudenberg als stellvertretende Fachdienstleitung Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus. Von nun an ist auch an die digitale Generation gedacht.

Von der gut investieren Neuanschaffung konnte sich auch Tanja Herdlitschke, Abteilungsleiterin des Vorstandsstabs der Sparkasse Siegen, bei einem Besuch in Hilchenbach überzeugen. Sie hatte ein großes Spendenschwein mit 11.600 Euro im Gepäck. Dieses Geld hatte die Sparkasse als finanzielle Unterstützung an den Bürgerverein mitgebracht, der es an die Institutionen in der Wilhelmsburg weiterleitete.

„Das ist uns seit Jahren eine liebgewonnene Tradition. Wir wären ohne die Sparkasse nicht da, wo wir sind“, sagt Thomas Klein als erster Vorsitzender des Bürgervereins Hilchenbach beim Besuch in der Stadtbücherei. Der Bürgerverein hat eine zusätzliche Einzelspende in Höhe von 1000 Euro für den weiteren Einsatz im Stadtgebiet erhalten und möchte damit gerne Veranstaltungen „hier und da“ unterstützen.

Tanja Herdlitschke ist froh über die Entscheidung, das Geld nach Hilchenbach zu geben.

„Das gesellschaftliche Engagement wollen wir gerne würdigen und möglichst viel für die Lebensqualität schaffen.“ Alle Anwesenden sind sich sicher: Das ist der Sparkasse Siegen wieder einmal gelungen.

Von links: Büchereileiterin Leonie Hartmann, Tanja Herdlitschke von der Sparkasse Siegen, Thomas Klein vom Bürgerverein Hilchenbach, Hans-Jürgen Klein und Verena Hof-Freudenberg von der Stadt Hilchenbach bei der Spendenübergabe in der städtischen Bücherei.

