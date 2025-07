Friseurtermin mit Herz: 1000-Euro-Spende für Seniorenstift Elim

(wS/dia) Bad Laasphe 30.07.2025 | Bad Laasphe-Oberndorf. Waschen, schneiden, föhnen, spenden: Das war jetzt das Motto im Seniorenstift Elim in Bad Laasphe-Oberndorf. 1000 Euro wurden in der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland überreicht.

Einmal in der Woche ist das Friseurteam von „Haar Trock Café“ um Martina Börngen-Müller im Haus zu Gast. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Christa Grabowski sorgt sie regelmäßig für gepflegte Frisuren und gute Laune. Für das Seniorenstift machten sich nun auch der Sohn der Friseurin Phil Grabowski stark. Im Namen der Firma Krüger Behältersysteme (Karlsruhe), in der er als Sales Manager tätig ist, überreichte er eine 1000-Euro-Sommerspende. Das Geld wurde genutzt, um zahlreichen Bewohnern kostenlose Friseurdienstleistungen zu ermöglichen. Die Freude in Bad Laasphe war groß, wie es Sandra Busch-Wick vom Sozialen Dienst auf den Punkt brachte: „Dieses Engagement für unsere Bewohner ist alles andere als selbstverständlich, dafür sagen wir herzlichen Dank.“

