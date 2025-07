Verdacht eines Sexualdelikts im Fitnessstudio

(wS/ots) Siegen 30.07.2025 | Die Polizei ermittelt derzeit in einem Sachverhalt, bei dem der Verdacht eines Sexualdelikts besteht. Tatort war der Duschraum eines Fitnessstudios.

Am gestrigen Dienstag (29. Juli) ging kurz nach Mitternacht ein Notruf bei der Leitstelle der Polizei in Siegen ein. Ein 20-jähriger Mann gab an, dass er soeben Opfer eines Sexualdelikts geworden sei. Der Vorfall soll sich in einem Fitnessstudio in der Siegener Innenstadt ereignet haben. Dabei soll ein 25-jähriger Mann den 20-Jährigen gegen dessen Willen unter der Dusche sexuell angegangen haben. Zum Anrufzeitpunkt war der 25-Jährige bereits nicht mehr vor Ort. Die Identität des Tatverdächtigen steht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern zurzeitweiterhin an. Dabei geht es insbesondere darum, den tatsächlichen Ablauf zu rekonstruieren.