Fußballschule des 1.FC Köln im Herbst wieder in Kaan-Marienborn

(wS/fc) Siegen 20.07.2025 | In den Herbstferien dürfen sich alle fußballbegeisterten Kinder in Siegen und Umgebung auf ein besonderes Sportevent freuen: Vom 24. bis 26. Oktober 2025 veranstaltet die Fußballschule des 1. FC Köln in Kooperation mit dem 1. FC Kaan- Marienborn wieder ein spannendes Wochenendcamp für Kinder von 6 bis 14 Jahren.

In mehreren professionellen Trainingseinheiten unter Anleitung erfahrener Nachwuchstrainer des Bundesligisten erhalten die jungen Teilnehmer die Möglichkeit, ihre fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern, neue Tricks zu lernen und vor allem jede Menge Spaß auf dem Platz zu haben.

Trainingszeiten:

• Freitag, 24.10.2025: 09:30 – 15:30 Uhr

• Samstag, 25.10.2025: 09:30 – 15:30 Uhr

• Sonntag, 26.10.2025: 09:30 – 12:30 Uhr

Im Teilnehmerpreis von 125 € sind neben dem professionellen Training auch ein komplettes Trikot-Set des 1. FC Köln, ein Fußball, tägliches Mittagessen sowie eine Teilnahme-Urkunde enthalten.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter: https://fussballschule.fc.de/de/portal/events/224-feriencamp-beim-1-fc-kaan-marienborn

„Das Fußballcamp in den Herbstferien hat für uns schon Tradition und gehört fest in den Terminkalender. Wir freuen uns darauf, das Angebot der Feriengestaltung im Siegerland mit dem Camp mitgestalten zu können. Für die Kinder ist das eine großartige Gelegenheit, ihr Können zu verbessern und Fußball pur zu erleben“, schaut der 2. Vorsitzende Stefan Jäkel voraus.

Foto: 1.FC Kaan‑Marienborn 07 e.V.

