Scheunenbrand in Netphen-Nenkersdorf – Feuerwehr im Einsatz

(wS/red) Netphen 20.07.2025 | Am Nachmittag kam es in Netphen-Nenkersdorf zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen kurz nach 15 Uhr wurde ein Brand in einer Scheune in der Straße „Auf der Ley“ gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und war rasch vor Ort.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand verletzt. In der betroffenen Scheune sollen Baumaschinen gelagert gewesen sein.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Mittlerweile ist der Brand vollständig gelöscht. Die Nachlöscharbeiten und Sicherungsmaßnahmen laufen derzeit noch.

Zur Ursache des Feuers gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

