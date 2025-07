Tennis-Traditionsturnier „REWE-Cup“ in Siegen geht in die nächste Runde – Ranglistenturnier mit mehreren Lokalmatadoren

(wS/nz) Siegen 20.07.2027 | Er ist ein fester Bestandteil im heimischen Tennis-Turnierkalender, doch auch überregional stößt der „REWE-Cup“ in Siegen seit Jahren auf große Beliebtheit. Seit dem heutigen Sonntag fliegen auf der Anlage des TV Eiserfeld wieder die gelben Filzbälle.

Wie in jedem Jahr gibt es neben dem Leistungsklassen-Turnier, das sich an alle Hobbyspieler richtet, auch wieder ein Ranglistenturnier, welches Spielerinnen und Spieler aus dem gesamten Bundesgebiet in das beschauliche Eiserfeld zieht.

Zwei ambitionierte Lokalmatadoren haben sich für das am Donnerstag (24. Juli) beginnende Ranglistenturnier bereits gemeldet. Der Siegener Dennis André Dutiné, der als Nummer 215 der deutschen Rangliste für den TC Wetzlar in das Turnier geht, machte bereits als Vize-Champion im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam. Auch Michael Klinkov, der in Wetzlar gemeinsam mit Dutiné aufschlägt und als Nummer 399 der deutschen Rangliste an den Start geht, wird in Eiserfeld spielen.

Die aktuellen Top-Meldungen im Ranglistenturnier sind Stephan Iserath (Nummer 124 in Deutschland, TTC Brauweiler) bei den Herren und Isabel Heupgen (Nummer 84 in Deutschland,

Kölner THC Stadion Rot-Weiß) bei den Damen. Noch bis Mittwochmittag nehmen die Veranstalter Meldungen für das Ranglistenturnier entgegen.

Bis Sonntag, den 27. Juli wird auf der Schränke zwischen Eiserfeld und Neunkirchen gespielt.

Unter der Woche starten die Spiele in der Regel gegen 16 oder 17 Uhr. Ab dem Wochenende geht es in den frühen Morgenstunden los.

Zuschauer sind auf der Anlage des TV Eiserfeld immer Willkommen. Ein Team aus zahlreichen Ehrenamtlern bewirtet die Gäste mit verschiedensten Speisen und Getränken.