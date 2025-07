„Ich weiß, wie wichtig Schutzkleidung ist“ – Unternehmer André Jung engagiert sich für das DRK

(wS/ko) Hilchenbach 21.07.2025 | Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro für neue Dienstkleidung hat André Jung aus Hilchenbach dem DRK-Ortsverein eine große Freude bereitet. 18 Garnituren an neuer Kleidung hat der Ortsverein bestellt, um zum einen die alte Dienstkleidung zu ersetzen und um während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die neusten Anforderungen in Sachen Sicherheit zu gewährleisten. Neu beschafft wurden Hosen und Jacken mit Innenfutter. Polo-Shirts und Einsatzstiefel wurden ebenfalls aus Eigenmitteln angeschafft. An den Jacken und Hosen befinden sich Reflex-Leuchtstreifen, um auch bei Einsätzen in der Dunkelheit erkennbar zu sein. „Wie auch die Feuerwehr braucht das DRK sichere Kleidung, um im Ernstfall und bei Sanitätsdiensten nicht unnötig in Gefahr zu geraten. Ich habe selbst als Zivildienstleistender Erfahrungen im Rettungsdienst sammeln können und weiß, wie wichtig solche Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung sind“, erklärte André Jung bei einer symbolischen Übergabe der neuen Dienstkleidung.

Der Hilchenbacher Unternehmer betreibt zwei Tankstellen in Hilchenbach und Netphen. Zudem ist Jung in der Lokalpolitik und als stellvertretender Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein aktiv. Daher hat er einen guten Ein- und Überblick, was das Ehrenamt im Blaulicht-Bereich angeht. Für die Neubeschaffung der neuen Dienstkleidung hat der DRK-Ortsverein mehr als 7000 Euro investiert. Teils aus Eigenmitteln, durch spezielle Zuschüsse und durch die Spende von André Jung. "Als mich Kai Osthoff auf eine Spende angesprochen hat, stand für mich schnell fest, dass ich das Hilchenbacher Deutsche Rote Kreuz unterstützen will", erklärte André Jung.“Über diese schnelle Entscheidung haben wir uns als ehrenamtlicher Verein sehr gefreut. Die neue Dienstkleidung war schon länger ein Wunsch, den wir umfangreich geplant haben. Wir haben viele neue Helfer in den letzten Jahren hinzuzugewinnen können und da ist es auch wichtig, dass sie fachgerecht eingekleidet werden. Zum einen aus den angesprochenen Aspekten der Sicherheit, zum anderen wegen des Gefühls der Zusammengehörigkeit. Somit haben wir alle von der Kleidung das gleiche Erscheinungsbild“;, erklärt Kai Osthoff, 2. Vorsitzender des Mitte der 80-er Jahre gegründeten DRK-Ortsvereins. Spenden sind für die ehrenamtliche Arbeit genauso wichtig, wie motivierte Helfer.

André Jung (3. von links) übergab kürzlich symbolisch die Dienstkleidung an Helfer des DRK-Ortsvereins Hilchenbach. Der Hilchenbacher Unternehmer spendete dem Verein 1.000 Euro.

