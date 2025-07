Sicherheit in allen Lebenslagen: Tipps für Seniorinnen und Senioren

(wS/hi) Hilchenbach 21.07.2025 | Zur Vortragsveranstaltung „Sicherheit in allen Lebenslagen“ lädt die Stadt Hilchenbach Seniorinnen und Senioren am Mittwoch, 6. August 2025, um 15:00 Uhr in den kmd am Bernhard-Weiss-Platz in Dahlbruch ein.

Die Senioren-Sicherheitsbeauftragten Bernd Weiskirch und Dirk Flack informieren die Teilnehmenden darüber, wie sie sich im Alltag bestmöglich schützen können. In dem kostenlosen Vortrag geht es um Themen wie den Enkeltrick, Stolperfallen im

Haushalt, Sturzprophylaxe sowie den sicheren Umgang im Internet.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei Patricia Vanderlinden, Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach, unter der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de anmelden.