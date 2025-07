Informationen zu den Kommunalwahlen am 14. September 2025

(wS/fr) Freudenberg 31.07.2025 | Die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und des Rates der Stadt Freudenberg

sowie die Wahl des Kreistages und der Landrätin/des Landrates für den Kreis Siegen-

Wittgenstein finden am Sonntag, 14. September 2025, statt.

Alle Wahlberechtigten werden zum Stichtag 3. August 2025 von Amts wegen in das

Wählerverzeichnis eingetragen und erhalten spätestens bis zum 24. August 2025 eine

Wahlbenachrichtigung. Sofern bis zum 24. August 2025 keine Wahlbenachrichtigung

zugestellt wurde, wird darum gebeten, sich mit dem Wahlbüro in Verbindung zu setzen

(Kontaktdaten siehe unten).

Wer durch Briefwahl wählen möchte, kann diese wie folgt beantragen:

Der einfachste und schnellste Weg ist der Online-Briefwahlantrag, der ab 18. August 2025

über die Homepage der Stadt Freudenberg unter https://www.freudenberg-stadt.de/briefwahl

aufrufbar ist.

Für die Beantragung der Briefwahlunterlagen kann auch die Wahlbenachrichtigung genutzt

werden, auf der ein QR-Code zum Online-Briefwahlantrag abgedruckt ist.

Alternativ kann auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung der vorgedruckte

Wahlscheinantrag genutzt werden.

Die Briefwahlunterlagen können auch formlos per Brief oder per E-Mail unter Angabe des

Nachnamens, Vornamens, Geburtsdatums und der vollständigen Anschrift (Straße,

Hausnummer, Postleitzahl, Ort) beantragt werden.

Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich.

Bei der Beantragung der Briefwahl ist anzugeben, ob die Briefwahl nur für die

Hauptwahlen am 14. September 2025, für die Hauptwahlen und eventuellen

Stichwahlen oder nur für die Stichwahlen beantragt wird.

Der vollständige Antrag muss der Stadtverwaltung bis zum 9. September 2025 (Eingang im

Rathaus) vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt kann eine postalische Zusendung der

Unterlagen nicht mehr gewährleistet werden.

Wer die Briefwahlunterlagen für eine andere Person entgegennehmen möchte, muss

schriftlich zur Annahme bevollmächtigt sein. Diese Vollmacht kann formlos oder unter

Verwendung der Rückseite der Wahlbenachrichtigung erteilt werden. Um Missbrauch

vorzubeugen, darf die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten.

Wahlscheine können grundsätzlich nur bis Freitag, 12. September 2025, 15:00 Uhr,

beantragt werden. Im Falle einer durch ärztliches Attest nachgewiesenen plötzlichen

Erkrankung ist eine Beantragung noch bis 15:00 Uhr am Wahlsonntag (14. September 2025)

möglich. Die Wahlunterlagen können durch eine beauftragte Person mit schriftlicher

Vollmacht abgeholt werden.

Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr die beantragten Wahlscheine

nicht zugegangen sind oder sie diese verloren hat, können ihr bis Samstag,13. September

2025, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine erteilt werden.

Die Wahlberechtigten haben dafür Sorge zu tragen, dass die Wahlbriefe rechtzeitig, bis

spätestens 16:00 Uhr am Wahltag (Sonntag, 14. September 2025) im Rathaus Freudenberg,

Mórer Platz 1, eingegangen sind.

Ab 18. August 2025 besteht zusätzlich die Möglichkeit, bei Vorlage der

Wahlbenachrichtigung im Rathaus der Stadt Freudenberg, Bürgerbüro, direkt zu wählen.

Kann die Wahlbenachrichtigung nicht vorgelegt werden, können Wählerinnen und Wähler

alternativ den Personalausweis oder den Reisepass vorzeigen.



Kontakt und Anschrift: Stadt Freudenberg

Die Bürgermeisterin

Wahlbüro –

Mórer Platz 1

57258 Freudenberg

Telefon-Nummer: 02734/43-239

E-Mail: wahlen@freudenberg-stadt.de

Weitere Informationen zu den Wahlen finden Sie auf der Homepage der Stadt Freudenberg

unter www.freudenberg-stadt.de.