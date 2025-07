Kita „Kinder(t)räume“: Familienzentrum rezertifiziert

(wS/dia) Siegen 28.07.2025 | Große Freude in der Siegener Kita „Kinder(t)räume“: Die Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling wurde als Familienzentrum rezertifiziert. Geboten wird hier an der Hengsbachstraße eine bunte Palette unterstützender Angebote für Kinder und Eltern – nicht nur aus der angeschlossenen Kindertagesstätte.

Ob Hilfe in Erziehungsfragen, Sprachkurse oder sportliche Aktivitäten: Ein Familienzentrum ist ein Ort, an dem Alt und Jung zusammenkommen können, um gemeinsam Zeit zu verbringen. „Zudem ist es unser Ziel, den Eltern und Kindern dabei zu helfen, mehr Familienzeit zu bekommen“, so die Fachbereichsleitung Susanne Sting bei der Zertifikatsübergabe. Darauf werde unter anderem mit der weiteren Flexibilisierung der Öffnungszeiten hingearbeitet. Das Team arbeitet mit vielen Kooperationspartnern zusammen, darunter das Familienbüro der Stadt Siegen, die Diakonische Altenhilfe Siegerland oder diverse Grundschulen aus der Umgebung. In den vergangenen Monaten konnten indes auch weitere Angebote hinzugewonnen werden, wie etwa die „Heldenschule“ von Ramona Röther. In der Kita war sie schon zu Gast, um die Vorschulkinder in einem Resilienz-Kurs fit für die 1. Klasse zu machen.

Mit den Landesprogramm „Familienzentrum NRW“ sollen Kindertagesstätten so weiterentwickelt werden, dass Familien im Alltag und im Beruf unterstützt werden. Die Leistungen des Zentrums sind für alle Familien offen, die im Umfeld leben.

In der Siegener Kita „Kinder(t)räume“ ist die Freude über die Rezertfizierung zum Familienzentrun groß.